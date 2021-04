Nauwelijks boetes voor winkeliers die coronaregels overtreden • Songfestival mag alsnog publiek toelaten

In de tien grootste gemeenten zijn nauwelijks boetes uitgedeeld aan winkeliers die de coronaregels overtreden. Uit een rondgang van de NOS blijkt dat steden als Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Utrecht, Breda en Deventer sinds 3 maart geen enkele boete hebben uitgedeeld.

Sinds 3 maart is winkelen op afspraak toegestaan. Officieel mogen winkels alleen klanten ontvangen die zich vier uur van tevoren telefonisch of via de website hebben aangemeld. Ook gelden er regels voor click & collect, hoeveel klanten er in de winkel mogen en het naleven van de 1,5 meter.

"Er wordt wel gehandhaafd, hoor", zegt een medewerker van de gemeente Deventer. De gemeente Amsterdam zegt in een reactie "te werken met waarschuwingen en sluiting van de winkels bij herhaling van overtredingen".

Winkeliers balen van winkelen op afspraak, willen af van tijdslot