Ministerie: gisteren recordaantal prikken gezet • Aruba maakt bedden vrij voor Curaçaoërs

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is verontrust over het trage verloop van de inentingscampagnes op het Europese vasteland. Het beschikbaar komen van vaccins verloopt "onacceptabel langzaam", zegt regiodirecteur Europa Hans Kluge.

"Laat ik duidelijk zijn: we moeten het proces versnellen waarbij we de productie opvoeren, hindernissen voor verstrekking wegnemen en elk flesje benutten dat we op voorraad hebben."

Zolang het aantal vaccinaties beperkt blijft, moeten de coronamaatregelen van kracht blijven, vindt de WHO. "Het risico is groot dat de vaccinaties autoriteiten en publiek een vals gevoel van veiligheid geven", zegt Kluge. De combinatie van vaccineren en coronamaatregelen zal uiteindelijk een eind aan de pandemie moeten maken.

Volgens de WHO heeft 10 procent van de inwoners van vijftig landen in Europa een eerste vaccinatie gehad. Slecht 4 procent is volledig ingeënt.

Het aantal infecties neemt onder alle leeftijdsgroepen onder de 80 jaar weer toe. Vorige week kwamen er 1,6 miljoen nieuwe besmettingen en 24.000 doden bij. Daarmee is de situatie slechter dan hij in maanden is geweest, zegt de WHO.

