Curaçao kan geen coronapatiënten meer opnemen, IC ligt helemaal vol

Op Curaçao komen er in zo'n snel tempo coronapatiënten bij dat het ziekenhuis ze niet meer kan opnemen. In de afgelopen 24 uur nam het aantal positieve gevallen met zo'n 500 toe. Niet eerder waren er dat zoveel.

In het gloednieuwe ziekenhuis op het eiland, het Curaçao Medical Centre (CMC), liggen nu 104 mensen met corona. Op de IC-afdeling zijn alle dertig plekken bezet. Normaal gesproken bedraagt de IC-capaciteit zestien bedden, maar die was al flink uitgebreid. Er is nog wel wat ruimte om mensen aan beademingsapparatuur te leggen, maar ook daar dreigt een tekort te ontstaan.

Woordvoerder Germaine Gibbs van het ziekenhuis noemt de situatie "heel alarmerend". De ambulances rijden af en aan, zegt ze. "In een uur kwamen er vijf wagens met patiënten binnen." Volgens de New York Times is Curaçao wereldwijd koploper als het gaat om coronabesmettingen, met dagelijks 154 op de 100.000 inwoners. Ter vergelijking: in Nederland is het aantal nu 45 op 100.000 mensen.

Vraag naar vrijwilligers

Volgens correspondent Dick Drayer wordt alles op alles gezet om de patiënten te kunnen verplegen. Het oude Sint-Elisabeth Hospitaal, dat al was gesloten, is weer open om niet-covidzorg te bieden. Het CMC kan zich zo helemaal richten op de coronapatiënten. Verder zijn mensen op het eiland opgeroepen om zich als vrijwilliger te melden. Er is zowel behoefte aan medisch als aan niet-medisch personeel.

Ook Nederland is om extra zorgpersoneel gevraagd. De ziekenhuizen op Aruba en Bonaire is ook om hulp gevraagd, maar die zijn ook zwaar belast.

Om nieuwe besmettingen te voorkomen, worden aanvullende maatregelen genomen, zo zei Drayer in het NOS Radio 1 Journaal. De avondklok op het eiland wordt met ingang van morgen met twee uur vervoegd, van 21.00 uur naar 19.00 uur. Daardoor moeten ook essentiële winkels eerder dicht, al om 18.00 uur.

Minder ontheffingen

Verder wordt er gekeken naar het grote aantal ontheffingen voor de avondklok. Van de 160.000 inwoners van het eiland hebben er nu 30.000 een ontheffing aangevraagd om tijdens de avondklok toch buiten te zijn.

Dat het aantal besmettingen zo snel toeneemt, komt volgens Drayer door een samenloop van omstandigheden. Belangrijk is volgens artsen en epidemiologen de opmars van de besmettelijkere Britse variant van het coronavirus. In meer dan 90 procent van de nieuwe gevallen gaat het om die variant. De verkiezingen van twee weken geleden hebben ook niet geholpen. "Die worden gezien als superspread event."

Daarnaast gaan Curaçaoënaars graag en veel bij elkaar op bezoek. "Ze zijn sterk gehecht aan hun familie. Als je door de avondklok niet om 21.00 uur langs kan gaan, dan ga je gewoon twee uurtjes eerder", aldus Dick Drayer.