Trout kan zomaar de beste honkballer ooit zijn, maar Amerika ziet hem niet

Mike Trout - Getty

426 miljoen dollar in twaalf jaar. Het is een van de grootste contracten ooit gegeven aan een sporter. Basketballers LeBron James en Stephen Curry en American football-speler Tom Brady zijn grootheden in hun sport, maar komen niet aan de dollars van honkballer Mike Trout. Wie? Grote kans dat veel sportliefhebbers de naam Mike Trout nog nooit hebben gehoord. Zelfs in het honkbalgekke Amerika is dat zo. Trout speelt in de Major League Baseball (MLB) voor Los Angeles Angels. Vandaag begint hij aan zijn elfde seizoen in de Amerikaanse honkbalcompetitie. Schuchtere Trout komt nooit in talkshows De 29-jarige Trout is veruit de beste speler van zijn generatie. Sterker nog, de buitenvelder is hard op weg om de beste speler aller tijden te worden. Alleen is hij in tegenstelling tot vedetten als James, Brady en Curry niet hét gezicht van de sport met een Hollywood-achtige status. Trout houdt niet van media-aandacht. Hij geeft alleen interviews rond wedstrijden, is nog nooit te gast geweest in een talkshow en laat zich zelden zien op rode lopers. Hoewel er uitnodigingen genoeg bij hem op de deurmat vallen. Sponsordeals met bijbehorende commercials, ook die zijn niet aan hem besteed. Trout vindt het prima zo.

Mike Trout - Getty

Sinds Trout in 2011 debuteerde in de MLB probeert de organisatie hem het gezicht van het honkbal te maken. Niet gek als je bedenkt dat hij inmiddels acht keer verkozen is tot All-Star en drie keer tot beste speler van het seizoen. Meer dan driehonderd homeruns Trout is een unieke speler die alles heeft. Hij is sterk, snel, een goeie slagman en atletisch. Een combinatie die eigenlijk nooit voorkomt. Hij heeft al meer dan driehonderd homeruns geslagen. Trout wordt moeiteloos genoemd in het rijtje met legendarische spelers als Babe Ruth, Willie Mays en Hank Aaron. De besten die de sport ooit voortbracht. En toch blijft hij de schijnwerpers mijden. Trout is liever bij zijn jeugdliefde - inmiddels vrouw - en zijn pasgeboren zoon. Tot grote frustratie van de MLB. "Mike laat dingen zien die zelden vertoond zijn. Het zou fantastisch zijn als meer mensen er vanaf weten", klinkt het vanuit het hoofdkantoor.

Want los van dat Trout zelf de aandacht niet nodig vindt, helpt zijn omgeving ook niet mee aan zijn bekendheid. Hij speelt al zijn hele leven voor de Angels, een bescheiden club in een verre buitenwijk van Los Angeles die ook nog in de schaduw staat van de grote, roemruchte Dodgers. Wedstrijden van de Angels zijn zelden te zien op nationale televisie, maar komen vooral via regionale zenders op het scherm. Bovendien wonen de meeste televisiekijkers aan de oostkust van de VS, waar het drie uur later is dan in Californië en de meeste honkbalfans dus al slapen als Trout de ballen over het hek slaat. Play-offs De Angels hebben met Trout in de gelederen pas één keer de play-offs gehaald. Bijzonder weinig als je de beste speler ter wereld op het veld hebt staan. En juist in play-offwedstrijden vergaren spelers landelijke aandacht. Trout heeft amper de kans gehad om zijn kunsten op dat niveau te laten zien. Al jaren verliezen de Angels in de competitie meer wedstrijden dan ze winnen en ze zijn nooit echt kansrijk om de play-offs te halen. Het deert Trout niet. Hij geeft niks om aandacht. Sinds zijn debuut vraagt de MLB hem om deel te nemen aan de jaarlijkse Home Run Derby, een informele wedstrijd halverwege het seizoen waar een select groepje slagmensen laat zien wie de meeste homeruns kan slaan. Trout legt de uitnodiging steevast naast zich neer. De MLB wordt er gek van.

Mike Trout - ANP