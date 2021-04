Alsnog Songfestival met publiek, ongeveer helft van toeschouwers welkom

Bij het Eurovisie Songfestival in Rotterdam Ahoy in mei mag publiek aanwezig zijn. Dat bevestigt de organisatie van het internationale liedjesfestijn. Het kabinet wil het evenement als een zogenoemd fieldlab organiseren, een praktijktest om te onderzoeken hoe grotere evenementen op een veilige en verantwoorde manier met publiek erbij kunnen plaatsvinden.

Bij alle negen shows - zes repetities, twee halve finales en de finale - kunnen per keer maximaal 3500 toeschouwers aanwezig zijn. Die moeten een negatieve coronatestuitslag hebben om naar binnen te mogen. 3500 mensen per show is ongeveer de helft van het aantal dat vorig jaar per keer werd verwacht.

De afgelopen maanden heeft de organisatie gewerkt aan vier scenario's om het Songfestival door te kunnen laten gaan. De focus lag daarbij op het naar Nederland halen van alle 39 deelnemende landen, met uitgebreide coronamaatregelen en een testprogramma. De organisatie is blij met de keuze voor een Songfestival met toeschouwers.

"Dat we nu de mogelijkheid krijgen om het draaiboek voor een Eurovisie Songfestival met publiek weer open te slaan, is iets waar we alleen maar van kunnen dromen", zegt uitvoerend producent Sietse Bakker. "We zijn het kabinet en Fieldlab Evenementen dankbaar voor dit perspectief en het vertrouwen dat ze ons hierin geven."

'Slag om de arm'

In de komende weken wil de organisatie meer duidelijkheid geven over de manier waarop publiek tussen 18 en 22 mei wordt ontvangen en hoe de kaartverkoop zal plaatsvinden. Dat gebeurt in nauw overleg met de European Broadcasting Union (EBU), de gemeente Rotterdam en Ahoy.

Tegen De Telegraaf zegt demissionair minister Slob van Media dat eind april definitief wordt bekeken of het Songfestival verantwoord op deze manier kan doorgaan. Als het virus weer de overhand neemt, is er een mogelijkheid dat kijkers het evenement via de televisie moeten volgen. De krant meldt ook dat door de reisbeperkingen vooralsnog alleen Nederlandse fans welkom zijn.

Coronaproof

Het Songfestival had eigenlijk vorig jaar al moeten plaatsvinden in Rotterdam, maar door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus ging het niet door. Er was wel een alternatief programma met de inzendingen van alle deelnemende landen. Dit jaar doet namens Nederland opnieuw zanger Jeangu Macrooy mee, ditmaal met het nummer Birth of a new age.

Er zijn de afgelopen tijd meer praktijktesten geweest. Een eerder fieldlab was bijvoorbeeld de wedstrijd Nederland-Letland, afgelopen week, waar 5000 toeschouwers bij mochten zijn. Ook zijn er eerder bij wijze van experiment festivals, congressen en cabaretvoorstellingen georganiseerd waarbij het doel was te ontdekken hoe dit soort evenementen weer coronaproof gehouden kunnen worden.