NAM trekt kosten aardbevingsschade door gaswinning in twijfel

Op de eigen website schrijft de NAM dat de veiligheidsrisico's in het aardbevingsgebied schromelijk worden overschat. "In onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek is vastgesteld dat daardoor het veiligheidsrisico extreem, voor sommige gebouwen zelfs met een factor duizend tot tienduizend, kan worden overschat", staat er te lezen.

De NAM in Assen vindt dat het bedrijf te veel moet betalen aan de afhandeling van schade en de versterking van huizen in het aardbevingsgebied. Volgens de NAM worden ten onrechte duizenden schades aan aardbevingen toegeschreven en zijn de normen voor de versterking veel te streng.

De NAM trekt niet alleen de versterkingskosten in twijfel, maar plaatst ook vraagtekens bij de kosten voor de afhandeling van de schade. Volgens het bedrijf wordt een veel te laag trillingsniveau gebruikt om te beoordelen of een schade door een aardbeving komt.

"Iedereen begrijpt dat er geen schade ontstaat door het hard dichtslaan van een deur of een langsrijdende vrachtauto", aldus de NAM in een statement. Maar volgens het bedrijf is dat wel het niveau waarmee wordt gerekend. "Hierdoor worden volgens ons duizenden schades ten onrechte aan aardbevingen toegeschreven."

Het bedrijf stelt dat er geen discussie is over de noodzakelijke versterkings- en herstelkosten. Maar vindt dat "de kosten ten gevolge van maatregelen die redelijkerwijs niet meer aan gaswinning en aardbevingen toegeschreven kunnen worden, niet aan de NAM doorbelast kunnen worden".

Juridisch steekspel

Het ministerie van Economische Zaken houdt er rekening mee dat het geschil met de NAM uit kan monden in een juridisch steekspel, zegt demissionair minister Bas van 't Wout (VVD).

"Het kabinet bereidt zich daarop voor en zal daarbij geen juridische middelen onbenut laten", schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. "Ik zal er streng op toezien dat alle kosten die bij de NAM in rekening kunnen worden gebracht, ook in rekening zullen worden gebracht." Zolang dat niet gebeurt, komen de kosten voor rekening van de Staat.

En de kosten blijven ondertussen stijgen, meldt Van 't Wout eveneens in de Kamerbrief. Aanvankelijk zou de operatie maximaal 5,5 miljard kosten, maar inmiddels denkt Van 't Wout 8,5 miljard euro kwijt te zijn aan schadeherstel, versterken en de uitvoeringskosten.