Containerschip Ever Given wordt onderzocht: 'Geen schade aan de romp'

Het containerschip Ever Given dat dagenlang het Egyptische Suezkanaal blokkeerde, had geen schade aan de romp. Dat zegt Sayed Sheasha, de hoofdonderzoeker van het onderzoeksteam dat vandaag aan boord ging tegen persbureau Reuters.

Het vrachtschip wordt momenteel grondig onderzocht om te kijken in hoeverre het nog zeewaardig is en de reis naar eindbestemming Rotterdam kan voortzetten. Ook de bemanning en de kapitein worden verhoord.

Sheasha verwacht dat dit onderzoek binnen vier dagen is afgerond. Tot die tijd ligt het schip voor anker in het Grote Bittermeer, dat halverwege het Suezkanaal ligt.

Menselijke fouten

Hoewel het onderzoek nog loopt, liet Osama Rabie, voorzitter van de Suez Canal Authority (SCA), eerder al ontglippen dat waarschijnlijk menselijke fouten ertoe hebben geleid dat het 400 meter lange schip diagonaal in het kanaal kwam te liggen. Ook zou het kunnen dat een harde zijwind heeft meegespeeld. Hij schat de economische schade als gevolg van de blokkade op bijna een miljard euro.

Er loopt nog een ander onderzoek naar een aanvaring met de Ever Given, twee jaar geleden in de haven van Hamburg. Het containerschip raakte bij harde wind uit de koers op de Elbe en ramde een veerboot die aan een steiger lag.

De 220.000 ton wegende en 400 meter lange Ever Given werd maandag losgetrokken, nadat het bijna een week eerder aan de grond was gelopen en alle verkeer op de cruciale handelsroute blokkeerde. Daarna werd het naar het Grote Bittermeer gesleept, waar het nu nog ligt.