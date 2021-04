Stukken mislukte verkenning naar Kamer, na goedkeuring fractievoorzitters

De ontbrekende stukken over de mislukte verkenning gaan vanochtend naar de Kamer, mits de fractievoorzitters ze na inzien hebben goedgekeurd. Dat schrijven de nieuwe verkenners Koolmees en Van Ark aan de Kamer.

Het gaat dan om foto's die gemaakt zijn van handgeschreven aantekeningen. Alle fractievoorzitters kunnen de stukken over hun vertrouwelijke gesprekken inzien en al dan niet goedkeuren. Dat kan tussen 09.00 en 10.00 uur. Verder zullen ook andere ambtelijke stukken meegestuurd worden, zoals analyses van verkiezingsprogramma's en andere documenten.

Een ruime Kamermeerderheid had er eerder vandaag op aangedrongen dat alle stukken over de mislukte verkenning openbaar zouden worden.

Functie elders

Vorige week was op een foto de aantekening "positie Omtzigt, functie elders" leesbaar. Vooral die laatste passage leidde tot veel commotie en de verkenners legden hun functie neer. Vandaag stond het debat over de herkomst van de opmerking over Omtzigt gepland. Dat debat is nu breder getrokken met ook de verslagen van gesprekken die in vertrouwen zijn gevoerd.

VVD-fractievoorzitter Rutte waarschuwde voor de gevolgen van het openbaar maken. Er kunnen persoonlijke opmerkingen in staan over andere Kamerleden en dat kan de onderlinge verhoudingen op scherp zetten, was zijn waarschuwing.

Hij deed het voorstel om alleen zijn eigen gespreksverslag openbaar te laten maken en zei te hopen dat iedereen erin slaagt "de emoties in goede banen te leiden". Rutte vreest dat de vorming van een kabinet nog moeilijker wordt als de onderlinge verhoudingen door de openbaargemaakte stukken verslechteren.

De andere partijen waren het niet eens met het voorstel, vandaar dat nu alsnog meer stukken openbaar worden gemaakt. Het vervolg van het debat staat vooralsnog om 11.15 uur gepland.

Eerder vrijgegeven documenten

Uit de eerder openbaar gemaakte stukken werd al duidelijk dat GroenLinks zich flexibeler wil opstellen op het gebied van het migratiebeleid dan bij de vorige formatie in 2017. Toen liepen de onderhandelingen met GroenLinks over migratie en integratie vast, onder meer op EU-deals, maar GroenLinks is nu niet van plan "dat op te spelen" of "groot te maken". Ook bleek dat het onderwerp "stabiliteit CDA-fractie" vermeld stond.

Kijk hier de video's terug van hoe het vandaag in de Kamer ging: