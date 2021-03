Blamage Duitsland tegen Noord-Macedonië, Engeland wint topper tegen Polen

Duitsland heeft zich in WK-kwalificatiegroep J in eigen huis geblameerd tegen Noord-Macedonië, een van de opponenten van het Nederlands elftal op het komende EK. De ploeg van Joachim Löw, die na het EK stopt als bondscoach, ging in Duisburg met 2-1 onderuit.

Het was voor viervoudig wereldkampioen de eerste nederlaag in een WK-kwalificatiewedstrijd sinds 2001. Destijds werd in München met 5-1 verloren van Engeland. Sindsdien boekte Duitsland dertig zeges - waaronder in de laatste achttien wedstrijden - en werd er vijf keer gelijkgespeeld.

Winnende in 82ste minuut

Leon Goretzka trof in de beginfase met een hard schot de lat, maar de openingstreffer kwam op naam van de 37-jarige Goran Pandev die in de extra tijd van de eerste helft de 0-1 binnengleed.

Er moest voor 'die Mannschaft' een strafschop aan te pas komen om op gelijke hoogte te komen. Ilkay Gündogan nam de 1-1 voor zijn rekening. Een ommekeer in de wedstrijd werd dat echter niet, hoewel Joshua Kimmich en Timo Werner daarna dicht bij de 2-1 waren.

Eljif Elmas bracht de gasten na goed voorbereidend werk van Arijan Ademi in de 82ste minuut opnieuw op voorsprong en dat was meteen ook voldoende voor drie punten.