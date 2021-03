‘Noodpakketten afbouwen, maar meer steun voor jongeren en zzp’ers’

Als de coronamaatregelen worden opgeheven, moeten we de huidige steunmaatregelen zo snel mogelijk afbouwen. Behalve voor jongeren en zzp'ers, want die hebben nog maar weinig steun gehad. Daarvoor pleit Pieter Hasekamp, directeur van het Centraal Planbureau (CPB), in Nieuwsuur. "Zzp'ers en mensen met een tijdelijk contract hebben nog maar weinig van de steun kunnen profiteren."

In de laatste raming van het CPB die vandaag werd gepubliceerd, staat dat onze economie veerkracht laat zien. Zo is er sprake van een verrassend lage werkloosheid. "We zitten nog in de gezondheidscrisis maar de economie is al opvallend goed aan het herstellen", aldus econoom Mathijs Bouman. "Tijdens de tweede golf was de dip al een stuk minder diep dan tijdens de eerste golf, en het CPB verwacht nu een lijn omhoog."

"De industrie en exportsector zijn het bijvoorbeeld goed blijven doen", geeft Hasekamp als verklaring. "En de steunpakketten zijn heel belangrijk geweest. Daarmee is echt voorkomen dat de economie tijdens de eerste lockdown instortte." Toch moeten we wat Hasekamp betreft niet doorgaan met de huidige steunmaatregelen als de beperkingen worden opgeheven.

Niet-levensvatbare bedrijven

De steun is in het leven geroepen om faillissementen en te hoge werkloosheid te voorkomen. Dat lijkt gelukt, zo staat is in het rapport te lezen, en "er zijn zelfs aanwijzingen dat ook niet-levensvatbare bedrijven zo overeind worden gehouden."

In sommige sectoren zullen bedrijven namelijk ook 'na' corona in de problemen zitten en niet meer passen binnen het 'nieuwe normaal'. "Je kunt al wel voorspellen dat mensen ook na de crisis meer thuis blijven werken en dat er minder zakelijk verkeer zal zijn", aldus Hasekamp. "En de detailhandel was al bezig met een omslag van fysiek naar online: die is nu versneld."

Om de steun voor een deel van de bedrijven straks te gaan stoppen, zal volgens Bouman nog een lastige beslissing worden. "Er is een sterke lobby en de verhalen van sommige ondernemers zijn heel schrijnend", zegt hij. "Nadat je een bedrijf 1,5 jaar hebt gered, wordt het wel moeilijk om straks te zeggen dat dat voor niets is geweest."

Steun voor jongeren en zzp'ers

Voor jongeren en zzp'ers mag de steun wat Hasekamp betreft nog wel wat worden uitgebreid. "De steun van het afgelopen jaar is vooral terecht gekomen bij ondernemers en mensen met een vast contract, zij konden dankzij de steunpakketten hun baan houden", zegt hij. "Jongeren hebben vaker tijdelijke contracten en hebben ook nog weinig ww opgebouwd. En schoolverlaters moeten op zoek naar een baan. Richt het herstelbeleid dus op de jongeren."

Sinds eind 2019 gingen in de leeftijdscategorie 15-25 jaar de meeste banen verloren. Zo'n 60.000, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. "Van alle leeftijdsgroepen zijn de jongeren het hardst getroffen als het gaat om werkgelegenheid, maar het ging wel vooral om bijbanen", aldus Bouman.