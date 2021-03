Omgevingsdienst: Tata Steel loost kwik in riool zonder vergunning

Staalfabrikant Tata Steel loosde mogelijk hoge concentraties kwik in het riool bij Velsen zonder over de benodigde vergunning te beschikken. Dat blijkt uit een waarschuwingsbrief van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied waar de Volkskrant eerder vandaag over berichtte.

"We zitten midden in het proces van de beoordeling van Tata Steel", laat een woordvoerder van de Omgevingsdienst weten. "Dit is dus nog geen definitieve beoordeling. Tata Steel moest nog aanvullende stukken inleveren en daar gaan we ook naar kijken."

De Omgevingsdienst vroeg twee jaar geleden een lijst op van alle zogeheten zeer zorgwekkende stoffen. Uit stukken die Tata Steel eind vorig jaar en in januari leverde, concludeert de Omgevingsdienst dat Tata Steel kwik loost zonder vergunning. Bovendien is de concentratie hoger dan zou mogen met een vergunning. "Kwik is zo'n zeer zorgwekkende stof, dat wil je liever niet in het oppervlaktewater hebben", zegt de Omgevingsdienst-woordvoerder.

Tata: wel een vergunning

In de brief vraagt de toezichthouder ook om meer informatie om op basis daarvan een uiteindelijke beoordeling te kunnen vellen. Op de constatering dat Tata Steel geen vergunning heeft moest het bedrijf binnen een week reageren. Dat heeft Tata Steel inmiddels gedaan. Het bedrijf zegt dat het om een misverstand gaat. Tata Steel zou wel over een vergunning beschikken.

Bovendien zou het water waar het kwik in terecht is gekomen eerst nog door de rioolwaterzuiveringsinstallatie gaan. De te hoge concentratie komt volgens Tata Steel dus niet in het oppervlaktewater terecht. "Bij de gerapporteerde concentratie kwik in het water (...) is gerekend met de concentratie in het water voordat het gezuiverd is", laat een Tata Steel-woordvoerder weten.

De Omgevingsdienst gaat de nieuwe stukken beoordelen en ook onderzoeken wat de impact van het kwik op de leefomgeving is. De uiteindelijke beoordeling volgt binnen enkele weken.

Grafietregen

Het is niet voor het eerst dat Tata Steel in opspraak komt vanwege milieuoverlast. Zogeheten grafietregens leidden al jaren tot veel onrust in het naastgelegen Wijk aan Zee. Ze bevatten voor kinderen ongezonde hoeveelheden lood, mangaan en vanadium.

In oktober maakte het Openbaar Ministerie bekend dat het Tata Steel wil vervolgen vanwege overtreding van de milieuvergunning. De staalproducent zou niet genoeg zijn best hebben gedaan om de verspreiding van stof te voorkomen.