16-jarige jongen vast voor fatale steekpartij Rijswijk

De politie heeft een 16-jarige jongen uit Den Haag aangehouden voor betrokkenheid bij een fatale steekpartij in Rijswijk in februari, die het leven kostte aan een 26-jarige Hagenaar. De tiener meldde zichzelf bij het politiebureau.

Het slachtoffer werd op 18 februari neergestoken in het Julianapark tussen Rijswijk en Den Haag. Hij raakte daardoor zwaargewond en overleed een paar dagen later in het ziekenhuis.

De 16-jarige jongen meldde zich gisteravond nadat er beelden van de verdachte werden getoond in Team West en Opsporing Verzocht. Naar aanleiding van de uitzendingen kreeg de politie twintig nieuwe tips.

Eerdere incidenten

De verdachte is direct aangehouden en zit vast. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. "Zijn betrokkenheid bij het steekincident wordt onderzocht", meldt de politie.

In verband met het onderzoek en omdat de verdachte minderjarig is deelt de politie op dit moment geen verdere informatie over het onderzoek.

Het rechercheteam heeft ook onderzoek gedaan naar een mogelijke samenhang tussen het steekincident van 18 februari en eerdere incidenten in dezelfde omgeving, meldt Omroep West. Daarbij zijn personen onverwacht aangesproken, gevolgd of zelfs bedreigd, al dan niet met een steekwapen.