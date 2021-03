Osaka verliest voor het eerst in dertien maanden een tenniswedstrijd

Osaka, die op 7 februari 2020 voor het laatst een wedstrijd verloor, kwam in de openingsgame nog op 40-0, maar stapelde daarna fout op fout. Ze serveerde slecht en won in het restant van de set nog maar vijf punten.

De Griekse Maria Sakkari heeft op imponerende wijze een einde gemaakt aan de zegereeks van Naomi Osaka. De Japanse had op de WTA-tour 23 wedstrijden op rij gewonnen, maar verloor in Miami in de kwartfinales met 0-6, 4-6.

Osaka had in Miami de eerste plaats op de wereldranglijst kunnen heroveren, als ze het toernooi had gewonnen en Ashleigh Barty, sinds september 2019 de nummer één, de finale niet had gehaald.

De mooiste zeges in de reeks van 23 overwinningen van Naomi Osaka waren de finales van de Australian Open, vorige maand, en de US Open, in september 2020.