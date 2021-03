Frankrijk sluit scholen en breidt coronamaatregelen uit naar hele land

Frankrijk sluit voor minimaal drie weken de scholen en scherpt in alle regio's de coronaregels aan

De maatregelen die nu al gelden voor negentien regio's worden uitgebreid naar alle departementen, zo maakte president Macron bekend in een tv-toespraak. Dat geldt ook voor de beperking van de bewegingsvrijheid van de Fransen: in het hele land moeten ze nu binnen een straal van 10 kilometer van hun huis blijven. Ook blijft de avondklok tussen 19.00 uur en 06.00 uur gehandhaafd.

De aanscherping geldt vanaf zaterdag en duurt minstens een maand. Macron hoopt dat in de tussentijd voldoende mensen zijn gevaccineerd, zodat half mei voorzichtig weer maatregelen versoepeld kunnen worden.

De strengere maatregelen zijn volgens de president nodig om de "delicate situatie" de komende maanden onder controle te houden. Zo zei hij dat 44 procent van de patiënten op de IC's in Franse ziekenhuizen jonger dan 65 jaar is. "Als we nu geen actie ondernemen, verliezen we de controle", zei Macron.

Er zijn in Frankrijk zeker 95.000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.