Grote drukte in parken, twee aanhoudingen bij ontruiming Vondelpark

Vanwege te grote drukte is vanmiddag in een aantal parken ingegrepen. In Amsterdam heeft de politie het Vondelpark ontruimd omdat veel bezoekers de coronaregels overtraden. Twee mensen zijn aangehouden.

Om 14.45 uur gingen de ingangen dicht voor nieuwe bezoekers, rond 18.30 uur werd het park op last van burgemeester Halsema ontruimd. Een deel van de aanwezigen vertrok niet meteen. Het Parool schrijft dat mensen over hekken klommen, vuurwerk afstaken en flessen naar agenten gooiden.

De politie bevestigt dat laatste. "We hebben twee mensen aangehouden, het park is nu zo goed als leeg en weer rustig. "

Een woordvoerder van burgemeester Halsema laat aan AT5 weten dat het Vondelpark niet enkel vanwege drukte ontruimd werd. "Een grote groep klonterde samen rondom het monument met drank en muziek. Een te grote groep die zich niet aan de coronamaatregelen hield en geen anderhalve meter afstand hield."

Volgens de woordvoerder liet de groep zich niet aanspreken door de politie en handhaving en was er sprake van agressief gedrag. AT5 meldt dat er in het park veel afval is achtergebleven.