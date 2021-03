Debat over verkenning uitgesteld naar donderdag, Rutte waarschuwt voor emoties

In een gefotografeerde notitie stond over het als zeer kritisch bekendstaande CDA-Kamerlid Omtzigt 'functie elders'. Dat zorgde voor zo veel woede en onrust bij het CDA en oppositiepartijen dat de verkenners vertrokken. Ook de nieuwkomers Koolmees en Van Ark kregen de onrust niet weg.

Enkele dagen na de Tweede Kamerverkiezingen hebben de twee verkenners met alle fractievoorzitters gesproken over hun wensen voor een nieuw kabinet. Het plan van Jorritsma en Ollongren was om een soort inventarisatie maken, maar dat is er niet van gekomen. Donderdagochtend 25 maart hoorde Ollongren dat ze corona had en rende ze met geheime notities zichtbaar onder haar arm naar haar auto.

De Tweede Kamer is de hele middag bezig geweest om de gewenste documenten over de verkenning boven water te krijgen. Eerst leverden oud-verkenners Jorritsma en Ollongren hun eigen notities aan, maar dat stapeltje papier vonden bijna alle partijen onvoldoende. Vervolgens moest verder gezocht worden bij de huidige verkenners Koolmees en Van Ark.

De Tweede Kamer gaat niet vandaag, maar morgen debatteren over de ontspoorde verkenning van Jorritsma (VVD) en Ollongren (D66). De Kamer wil hier pas over praten als alle achterliggende documentatie van hun eerste aanzet tot de vorming van een nieuw kabinet openbaar is.

Vandaag stond het belangrijke debat over de herkomst van de opmerking over Omtzigt gepland. Maar het debat wordt nu breder getrokken met ook de verslagen van gesprekken die in vertrouwen zijn gevoerd. VVD-fractievoorzitter Rutte waarschuwde voor de gevolgen van het openbaar maken. Er kunnen persoonlijke opmerkingen in staan over andere Kamerleden en dat kan de onderlinge verhoudingen op scherp zetten, was zijn waarschuwing.

Hij deed het voorstel om alleen zijn eigen gespreksverslag openbaar te laten maken en zei te hopen dat iedereen erin slaagt "de emoties in goede banen te leiden." Rutte vreest dat de vorming van een kabinet nog moeilijker wordt als de onderlinge verhoudingen door de openbaargemaakte stukken verslechtert. De andere partijen vinden dat alles nu openbaar moet worden. "In transparantie moeten we nu met elkaar spreken."