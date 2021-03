Jong Oranje wacht zware klus in kwartfinales EK: Jong Frankrijk

Aanvoerder Matteo Guendouzi van Jong Frankrijk in het duel met Jong IJsland - Pro Shots

Jong Frankrijk is op 31 mei de tegenstander van Jong Oranje in de kwartfinales van het EK onder 21. De Fransen wonnen hun laatste duel met 2-0 van IJsland en eindigden zo als tweede in groep C. Aanvoerder Mattéo Guendouzi, bekend van Arsenal en dit seizoen teamgenoot van Deyovaisio Zeefuik en Javairo Dilrosun bij Hertha BSC, opende na ruim een kwartier de score. Odsonne Edouard (Celtic) zorgde voor rust ook nog voor 2-0. Denemarken, dat op de eerste speeldag verraste met een 1-0 zege op Frankrijk, werd dankzij een 2-0 zege op Rusland groepswinnaar.

De Denen, getraind door Albert Capellas die van 2010 tot 2014 assistent-trainer was bij Vitesse, begonnen met twee zeges aan het duel met Rusland. Alleen bij een nederlaag zouden de kwartfinales nog door hun vingers glippen. Na elf minuten stond het al 2-0 voor de Denen en konden de Russische ambities in de ijskast. In de slotminuut werd het zelfs nog 3-0. Net als in 2006 In 2006 stuitte Jong Oranje in Portugal ook al op de Frankrijk in de halve finales van het EK onder 21. Hoewel de Fransen favoriet waren, won Jong Oranje dankzij een goal van Nicky Hofs in de verlenging met 3-2.

Nicky Hofs, Stijn Schaars en Ismail Aissati vieren de Europese titel in 2006. - ANP

Het team van Foppe de Haan zou dat toernooi ook de Europese titel pakken. Een jaar later werd die titel in eigen land zelfs geprolongeerd. Kwartfinales Jong Oranje plaatste zich dinsdag met een overtuigende 6-1 zege op gastland Hongarije als groepswinnaar voor de kwartfinales. De knock-outfase van het EK onder 21 begint op 31 mei met de vier kwartfinales, die ook in Hongarije en Slovenië gespeeld worden. Op 3 juni worden de halve finales gespeeld. De finale is op zondag 6 juni in Ljubljana.