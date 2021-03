Hoeveelheid bos neemt steeds sneller af, 'maar Zuidoost-Azië biedt hoop'

Bosbrand - AFP

Het afgelopen jaar is de snelheid waarmee tropisch regenwoud verdwijnt flink toegenomen. Uit onderzoek van het World Resources Institute (WRI) en de Universiteit van Maryland blijkt dat vorig jaar 122.000 vierkante kilometer regenwoud werd verwoest: 12 procent meer dan in 2019. Het is het derde jaar op rij dat de snelheid toeneemt. De onderzoekers maken zich vooral zorgen over het verdwijnen van oerbos: wilde begroeiing waar nooit eerder in is gekapt, en waarin veel CO2 is opgeslagen. Uit het rapport blijkt dat er in 2020 wereldwijd een stuk oerbos ter grootte van Nederland verdween: 42.000 vierkante kilometer.

stijging ontbossing oerbos - NOS / World Resources Institute

"In een jaar dat de wereldeconomie met 3 à 4 procent kromp, zien we de bosbedekking met 12 procent afnemen", zegt Frances Seymour van het WRI. "We zijn bang dat landen ten koste van de bossen hun economie gaan herstellen." Vooral in Latijns-Amerika neemt de bosbedekking sterk af. Vijf landen in de top-10 liggen in Zuid-Amerika, met Brazilië als duidelijke koploper. Meer dan 1,7 miljoen hectare bos verdween daar, voornamelijk uit het Amazoneregenwoud. Opvallend is dat ook in het moerasgebied Pantanal, bij de grens met Bolivia, de bosbedekking zes keer zo snel afnam als in vorige jaren.

kaart brazilie - NOS

Toch zijn er ook lichtpuntjes, zoals in Zuidoost-Azië: Indonesië en Maleisië zien de verstoring van oerbos voor palmolieplantages flink afnemen. Het rapport schrijft dit toe aan betere regulering op plantages, lokale initiatieven en druk vanuit de private sector. Arjen Vrieling van Satelligence, dat voor de private sector toezicht houdt op palmplantages, herkent de combinatie. "De regulering was er al, maar de zelfcontrole bij bedrijven is nieuw. De consument wil geen niet-duurzame palmolie meer, dus de producent past zich aan." Opvallend is dat dezelfde bedrijven die ook in Zuid-Amerika actief zijn, zich daar minder aan regels houden. Volgens Vrieling komt dat omdat leiders als de Braziliaanse president Bolsonaro de kap van bos niet ontmoedigen. "Aan alleen druk van de consument heb je dus niet genoeg. Er moet ook worden gehandhaafd."

Het World Resources Institute doet onderzoek naar afname van bosbedekking. Daarbij wordt aan de hand van satellietbeelden bepaald of de hoeveelheid bos in een gebied afneemt. Dit kan meerdere oorzaken hebben, zegt Vrieling van Satelligence. "Dat kan door ontbossing en boskap komen, maar ook door het herplanten van plantages. Ook worden teruggeplante bomen niet meegenomen." Hij spreekt daarom liever van bosverstoring.