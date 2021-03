Voor het eerst foto's opgedoken van kamp Vught tijdens Tweede Wereldoorlog

Het Nationaal Monument Kamp Vught heeft de hand weten te leggen op drie bijzondere foto's waarop een transport van Joodse gevangenen vanaf station Vught te zien is. Wat deze vondst extra bijzonder maakt is dat er tot nu toe geen foto's zijn van het kamp tijdens de oorlog en ook niet van gevangenen bij hun vertrek van het station.

Op de foto's zijn mensen te zien die aan het wachten zijn op hun trein: zieken, ouderen en jonge mensen. Soms met een Jodenster. Op een derde foto is een berg bagage te zien.

De foto's zijn dan ook van bijzondere waarde, zegt directeur Jeroen van den Eijnde. "Er zijn foto's van razzia's in Amsterdam, foto's van Joden in de Hollandsche Schouwburg, de beroemde beelden van het transport uit Westerbork natuurlijk, maar niets van Vught. Terwijl er toch 12.000 Joden vanuit Vught naar de concentratiekampen gingen. Soms rechtstreeks, meestal via Westerbork. Dat zoveel jaar later deze foto's opduiken is heel bijzonder."

Van den Eijnde werd getipt door iemand die vertelde dat een online veiling de foto's aanbood. "Ik was meteen nieuwsgierig. Toen ik de foto's zag, wist ik meteen dat dit heel belangrijk beeldmateriaal is."

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was kamp Vught een concentratiekamp dat onder beheer stond van de SS. Tegenwoordig is het kamp een van de herinneringscentra in Nederland waar de Jodenvervolging wordt herdacht. "Een foto versterkt het verhaal dat we vertellen van het kamp en deportaties. Dat is voor de overlevering van deze verhalen heel belangrijk."