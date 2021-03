Belgische regering zal met 'pandemiewet' moeten komen, maar lukt dat op tijd?

De Belgische regering moet aan de bak om een betere wettelijke basis te bouwen onder de coronamaatregelen. In een kort geding heeft de Brusselse rechtbank besloten dat de regering dertig dagen krijgt om de coronaregels steviger te onderbouwen.

"Dat betekent dat als ze niets verzinnen, alle coronamaatregelen hier over een maand opgeheven moeten worden. Niet alleen de avondklok, maar ook de mondkapjesplicht, de sluiting van de horeca en de beperkte winkelopening", zegt correspondent Sander van Hoorn in het NPO Radio 1-programma Blok&Toine.

'Moet met respect voor onze grondrechten'

Het kort geding was aangespannen door de Liga voor Mensenrechten, een Franstalige belangenorganisatie die al ruim veertig jaar bestaat. Ook de Vlaamse evenknie van de organisatie deed mee aan de zaak. De clubs zeggen dat ze niet tegen de coronamaatregelen zijn. Ze vinden echter dat de juridische basis, op grond waarvan de regering besluiten neemt, niet deugt.

"Coronamaatregelen zijn nodig en de overheid moet ons beschermen tegen dat virus, maar we hebben altijd gezegd dat dat moet met respect voor onze grondrechten en dat is op dit moment niet het geval", zegt voorzitter Kati Verstrepen van de Liga voor Mensenrechten tegen de Vlaamse omroep VRT.

De Belgische minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden baseert zich nu op een noodwet die gebruikt mag worden bij rampen. Van Hoorn: "Maar is dit een ramp? En er is nog wel meer kritiek, van parlementariërs die niet blij zijn dat er allerlei maatregelen worden opgelegd waarover niet in het parlement is gedebatteerd."

De zaak doet denken aan het juridische gesoebat over de avondklok in Nederland. Actiegroep Viruswaarheid stapte naar de rechter om de maatregel van tafel te krijgen.

De rechtbank in Den Haag oordeelde half februari dat er geen sprake was van "bijzondere spoedeisendheid" bij de invoering van de avondklok, en dat de avondklok daarom per direct moest worden opgeheven. Na het vonnis kwam demissionair minister Grapperhaus van Justitie met een spoedwet. In hoger beroep kreeg de Staat van het gerechtshof alsnog gelijk: de juridische basis onder de maatregel was goed genoeg.

Pandemiewet

Het Belgische ministerie van Binnenlandse Zaken zou het vonnis van de Brusselse rechtbank aan het bestuderen zijn. Een officiële reactie is er daarom nog niet. De regering kan in hoger beroep, maar het is de vraag of dat ook gaat gebeuren.

"De minister van Volksgezondheid is al een tijdje bezig met een pandemiewet die in het Belgisch parlement besproken zal worden. De regering denkt dat die wet een goede basis voor de maatregelen zou kunnen vormen", zegt Van Hoorn. Overigens is niet bekend wanneer de wet klaar zal zijn. Volgens VRT is daarom nog niet zeker of de pandemiewet nog gebruikt kan worden in de huidige coronacrisis.

De onlangs aangescherpte coronamaatregelen in België blijven voorlopig van kracht, denkt Van Hoorn. De regering heeft immers een maand om de maatregelen beter te onderbouwen. Lukt dat niet, dan moet de Staat per dag een dwangsom van 5000 euro betalen.

"Sowieso is hier de hoop dat over een maand het effect van de vaccinaties echt zichtbaar begint te worden. En door nu met scherpe maatregelen de derde golf wat af te remmen, kan over dertig dagen misschien gedacht worden aan versoepelingen."