Beursgang Deliveroo 'een flop', komt er meer ethiek op de beurs?

Het is een nachtmerriescenario voor beursdebutanten. Maaltijdbezorger Deliveroo is op de eerste handelsdag in Londen keihard onderuitgegaan. Het aandeel verloor ongeveer een kwart van zijn waarde. "Een mislukking met een grote M", schetst analist Corné van Zeijl van Actiam het beursdebuut. "Dit kun je gerust een flop noemen", vindt Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. "Ik zou niet weten wanneer een beursgang voor het laatst zó scheef is gegaan." De beursflop volgt op een week waarin het sentiment rond de beursgang van Deliveroo met de dag leek te verslechteren. Zo verscheen op 25 maart een artikel over de lonen van maaltijdbezorgers met als titel: "Deliveroo bezorgers verdienen soms maar 2 pond per uur, terwijl de baas op het punt staat 500 miljoen te verdienen."

Minder dan minimumloon Britse onderzoeksjournalisten analyseerden de bonnetjes van 300 maaltijdbezorgers en concludeerden dat een op de drie over een jaar bekeken gemiddeld minder dan het minimumloon verdiende. Daarbij is gekeken naar de totale tijd tussen inloggen en uitloggen en alle bezorgingen die daarbinnen zijn gedaan. Deliveroo vindt het zelf alleen relevant om te kijken naar de tijd die daadwerkelijk besteed wordt aan bezorgingen, schrijft het Bureau of Investigative Journalism. Deliveroo noemt de bevindingen in de Financial Times onverifieerbaar en misleidend.

De arbeidsvoorwaarden van maaltijdbezorgers worden door grote investeerders een reden genoemd om niet mee te doen. "Een combinatie van investeringsrisico en sociale issues maakt ons terughoudend", zei een grote Britse vermogensbeheerder bijvoorbeeld tegen de BBC. Verschillende lopende rechtszaken kunnen het verdienmodel van Deliveroo onder druk zetten. De machtspositie van oprichter en ceo Will Shu tijdens aandeelhoudersvergaderingen is een andere veelgenoemde klacht. Hij behoudt na de beursgang meer dan de helft van het stemrecht en kan zijn zin daarmee doordrukken. Bender: "Je kan die kerel niet dwingen iets te veranderen."

Quote Niemand wil een Deliveroo 2 worden. Corné van Zeijl, Actiam

Rond een beursgang is het belangrijk dat de vibe goed is, zegt Van Zeijl. "Beleggers krijgen dan het gevoel dat ze over elkaar heen buitelen om die aandelen te bemachtigen. Dat was hier precies omgekeerd. Dan vragen beleggers zich af of ze wel moeten kopen." Hij denkt dat de desastreus verlopen beursgang van Deliveroo een waarschuwing is voor andere bedrijven. "Niemand wil een Deliveroo 2 worden, dus in dat opzicht kan het invloed hebben op een volgende beursgang. Je hebt kans dat 'foute' bedrijven uit zichzelf al dingen veranderen." "Maar", waarschuwt Van Zeijl, "ik zeg er wel bij dat als er ergens geld verdiend kan worden, het uit alle hoeken en gaten tevoorschijn komt." Ook is er enigszins sprake van selectief shoppen, vindt de analist. "Je kan hetzelfde zeggen over Amazon, maar daar vindt niemand het erg." Bij Amazon woedt momenteel een strijd rond het oprichten van een vakbond. Medewerkers klagen al jaren over de werkomstandigheden. "Een ware duurzame belegger haalt voor allebei z'n neus op", zegt van Zeijl.

Quote Het is veel makkelijker om te zeggen: nee, we doen niet mee met Deliveroo. Dat is nog geen heilig huisje. Koen Bender, Mercurius Vermogensbeheer