Verdachte opgepakt voor aanval op Filipijnse vrouw in New York

In New York is een 38-jarige man opgepakt in verband met een racistische aanval op een Filipijnse oudere vrouw. De 65-jarige Vilma Kari werd maandag op straat mishandeld en moest in het ziekenhuis behandeld worden vanwege haar verwondingen. De verdachte zou hebben geroepen dat "de vrouw hier niet thuishoorde."

Op beelden is te zien dat de verdachte de Filipijnse vrouw meerdere keren schopt en slaat. De man is eerder veroordeeld voor de moord op zijn moeder in 2002. Hij kwam in 2019 vrij en woonde sindsdien in een daklozenopvang in New York.

Burgemeester Bill de Blasio noemt de aanval misselijkmakend. Ook vindt hij het onacceptabel dat getuigen niet ingrepen. Het incident gebeurde voor de deur van een luxe appartementencomplex, maar beveiligingsmedewerkers traden niet op, waardoor de verdachte makkelijk kon wegkomen.

Aziatische gemeenschap vaker doelwit

Volgens de politie zijn er in New York dit jaar al 33 hate crimes tegen Amerikanen van Aziatische afkomst gepleegd, vorig jaar ging het om elf incidenten. Bij een schietpartij in Atlanta eerder deze maand vielen acht doden, de meeste van Aziatische afkomst.

In Amerikaanse media wordt het geweld in verband gebracht met uitspraken van ex-president Trump, die de coronapandemie consequent het "Chinese virus" noemde.