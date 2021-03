Doelman Stekelenburg ontvangt brief dat contract bij Ajax is opgezegd

Je bent met het Nederlands elftal op pad voor een WK-kwalificatiewedstrijd en bij terugkeer vind je een brief van je club op de deurmat dat je contract is opgezegd. Het is Ajax-keeper Maarten Stekelenburg overkomen, maar zorgen zal hij zich niet maken.

Stekelenburg is aan zijn tweede jeugd bezig en werd voor het eerst sinds oktober 2017 weer uitgenodigd voor Oranje. En dat dankte hij weer aan zijn optredens in het eerste van Ajax, waar hij met verve de langdurig geschorste eerste doelman André Onana vervangt.

In gesprek over nieuwe verbintenis

In de piepzak zal de 38-jarige Stekelenburg echter niet zitten met de brief van Ajax. Conform de cao in het betaalde voetbal zijn clubs verplicht een speler voor 1 april te laten weten wat er met zijn aflopende (huur-)contract gebeurt. En dat is precies wat er bij de routinier, die aan het begin van het seizoen transfervrij van Everton overkwam, aan de hand is.

Ajax laat dan ook weten met de 58-voudig international in gesprek te zijn over een nieuwe verbintenis. Want kwijt zullen ze hem in Amsterdam voorlopig niet willen.

Toen Maarten Stekelenburg begin maart werd opgeroepen in de voorselectie van Oranje pleitte Rafael van der Vaart er in Studio Voetbal voor om hem direct weer eerste keeper te maken.