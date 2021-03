75-jarige gebruikt andermans DigiD om eigen prikafspraak te vervroegen

Een 75-jarige man uit Hank heeft met de DigiD van een 'vriend' een afspraak voor zijn vaccinatie kunnen verplaatsen. De man was ontevreden over de late vaccinatieafspraak die hij al had en vroeg een kennis om te kijken of die afspraak naar voren gehaald konden worden, zo vertelt hij aan Omroep Brabant.

De man, Louis de Bot, gebruikte daarvoor de DigiD van de kennis. "Ik had verwacht dat het systeem zou blokkeren omdat de gebruikte DigiD niet van mij was, maar nee hoor, we hebben gewoon de vaccinatieafspraak naar voren kunnen halen."

De kennis logde in met zijn eigen DigiD maar deed zich daarna online voor als de 75-jarige De Bot. Hij gaf de juiste antwoorden bij de gestelde vragen en het lukte om de afspraak te wijzigen. Zo kon De Bot eerder en op een andere locatie terecht voor zijn vaccinatie.

Stomverbaasd

De Bot is blij maar vooral verbaasd dat zoiets mogelijk was. "Geen ingebouwde controle of je wel een uitnodigingsbrief voor een vaccinatie hebt gehad, geen controle of jouw DigiD wel bij jouw profiel past en of het hoort bij het burgerservicenummer."

Jacqueline Toonen, woordvoerder van de landelijke GGD bevestigt dat het afsprakensysteem, waarbij wordt ingelogd met een DigiD, niet controleert of de gegevens ook horen bij de identiteit van de ingelogde persoon. "Maar achteraf halen we dit soort trucs er wel uit, we waarschuwen ook om dit niet te doen. Het komt echt aan het licht."

Brief aan minister De Jonge

Op de website Coronatest.nl, waar online vaccinatie-afspraken gemaakt kunnen worden, staat ook een waarschuwing voor het maken van afspraken zonder uitnodiging. "Als achteraf blijkt dat u nog geen uitnodiging heeft gekregen, wordt uw afspraak geannuleerd", valt te lezen op de site.

Louis de Bot heeft demissionair minister Hugo de Jonge via een brief op de hoogte gesteld van de hiaten in het systeem, maar hij heeft nog niet gemerkt dat zijn nieuwe prikafspraak veranderd is. "Ik heb nu een afspraak staan voor begin april in Dordrecht en volgens het systeem staat die afspraak nog steeds."