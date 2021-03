Martens naar halve finales Champions League, Janssen en Van de Sanden sneuvelen

Oranje-international Lieke Martens heeft met FC Barcelona de halve finales van de Champions League bereikt. Voor Dominique Janssen en Shanice van de Sanden zijn de kwartfinales met hun club VfL Wolfsburg het eindstation.

Barcelona ging door ten koste van Manchester City. De Catalanen verloren de return in Engeland met 2-1, maar hadden de eerste wedstrijd met 3-0 gewonnen.

Martens begon op de bank, maar kwam na een uur in het veld bij Barcelona. Het stond op dat moment 1-1 door goals van Janine Beckie (City) en Asisat Oshoala (Barcelona). Sam Mewis maakte voor City nog de 2-1, maar dat was niet genoeg voor een plek in de halve finales.

Chelsea te sterk voor Wolfsburg

VfL Wolfsburg verloor de return van de kwartfinales met 3-0 van Chelsea. De Engelse club had de eerste wedstrijd al met 2-1 gewonnen.