Niet eerder zo warm in maart: ruim 26 graden in Arcen

In het Limburgse Arcen is het weerrecord verbroken voor warmste dag ooit in maart. De thermometer van het weerstation in de plaats nabij Venlo gaf 26,1 graden aan.

Het vorige record stamde uit 1968, toen het op 29 maart 25,6 graden werd in het Brabantse Volkel.

Ook in onder meer Eindhoven werd het vandaag warmer dan 25 graden, waarmee ook meteen de eerste lokale zomerse dag een feit is. Enkel in 1968 werd die grens vroeger in het jaar doorbroken, meldt Weerplaza. Meestal wordt de eerste zomerse dag rond 1 mei gemeten.

Niet officieel warmste dag ooit in maart

Het is overigens niet officieel de warmste dag in maart in Nederland, omdat de temperatuur in De Bilt bleef steken op 23,8 graden. In 1968 was dat 23,9 graden.

Het is wel de warmste 31 maart ooit. Gisteren werd het in De Bilt ook al warmer dan 20 graden, waarmee sprake was van de eerste officiële warme dag van het jaar. Het weerstation registreerde vandaag voor de vijfde keer een zogenoemd datumrecord. Ook op 21, 22, 23 en 24 februari was het warmer dan ooit in De Bilt.

Grillig paasweekeinde

Weerplaza meldt dat de temperaturen morgen dalen, maar in het zuiden is het met temperaturen rond de 20 graden nog steeds lekker lenteweer.

Vrijdag wordt het aanzienlijk frisser; de temperatuur daalt dan zo'n 10 graden. Het paasweekeinde laat meerdere gezichten zien. Vooral Tweede Paasdag zou volgens weerman Marco Verhoef "erg kil" kunnen verlopen, met maartse buien. Oftewel voorjaarsbuien met regen, hagel, onweer of natte sneeuw.