Streep door marathon Hamburg is ook streep door plannen Butter en co

De Nederlandse marathonlopers die van plan waren op zondag 11 april in Hamburg een gooi te doen naar de olympische limiet, moeten hun plannen bijstellen.

De wedstrijd kan op die dag niet doorgaan wegens de ontwikkelingen van het coronavirus in de regio.

De organisatie achter de NN Mission Marathon liet woensdag weten dat de wedstrijd wordt verplaatst naar 18 april. Een nieuwe locatie is nog niet bekend, maar de organisatie heeft goede hoop dat die snel wordt gevonden.

"We hebben diverse opties. We zijn nog in gesprek met andere locaties", geeft een woordvoerster aan.

Nederlanders

Een flink aantal Nederlandse atleten, onder wie Frank Futselaar, Björn Koreman en Michel Butter, had zich ingeschreven voor Hamburg. Het was een van de weinige kansen om in het voorjaar nog de olympische limiet te lopen.

De 35-jarige Michel Butter kondigde vorige week aan terug te keren van zijn pensioen om in Hamburg nog één poging te wagen de olympische limiet te lopen. In onderstaande video legt hij uit waarom.