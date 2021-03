GGD-baas Rouvoet: onbenutte vaccins nu al gebruiken voor nieuwe groepen

Om snel van de voorraad AstraZeneca-vaccins af te komen, kunnen eventueel extra groepen worden uitgenodigd voor de prik. Dat zegt voorzitter André Rouvoet van GGD GHOR, de koepelorganisatie van GGD's tegen de NOS.

Vorige week werden zo'n 135.000 doses vaccin niet benut, die liggen nu nog op voorraad. Volgens het RIVM belden niet genoeg mensen voor een prik. Ook lijkt een deel van de mensen het AstraZeneca-vaccin liever niet te willen en konden mensen geen afspraak maken door drukte bij het callcenter.

De voorraad AstraZeneca-vaccins kan na deze week nog weleens verder oplopen of ten minste gelijk blijven op meer dan 100.000. Het is pas woensdag, maar volgens Rouvoet blijven er deze week opnieuw veel mogelijkheden voor afspraken voor een prik met het AstraZeneca-vaccin onbenut.

"Die beschikbare vaccins moeten gewoon zo snel mogelijk worden gezet", zegt Rouvoet. "Als wij daar een extra rol in kunnen spelen, dan doen we dat graag. Niemand heeft er een belang bij als vaccins nodeloos op de plank blijven liggen."

Een miljoen prikken

De GGD's kunnen volgens hem een miljoen prikken per week zetten. "Vorige week deden we er zo'n 200.000, we hebben dus enorme overcapaciteit en de vaccins zijn er. Hulp van de ziekenhuizen bij het prikken hebben we dan ook niet nodig."

De GGD kan zelf niet beslissen over het toevoegen van nieuwe groepen. De beslissing om bijvoorbeeld de 59-jarigen of de mensen van 65 tot 74 jaar eerder dan gepland uit te nodigen voor de coronavaccinatie, is aan het ministerie van Volksgezondheid en het RIVM.

"Ik hoop dat het ministerie en het RIVM zo snel mogelijk afspraken maken over welke groepen voor de voorraad AstraZeneca in aanmerking komen en de uitnodigingen gaan versturen. Wij kunnen die prikken dan gaan zetten", zegt Rouvoet.

Huisartsen ondersteunen

De 25 verschillende GGD's met zo'n tachtig priklocaties verspreid door Nederland kunnen volgens Rouvoet ook een rol spelen bij het ondersteunen van de huisartsen. Die vaccineren nu de groep 60-64 jarigen en mensen met onderliggende medische risico's.

De GGD vaccineert nu vrijwel alleen zorgmedewerkers met het AstraZeneca-vaccin. "Regionaal zien we dat huisartsen soms al bij ons aankloppen om gebruik te maken van de priklocatie. Die samenwerking kunnen we verder uitbreiden", aldus Rouvoet.