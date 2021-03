Brussel wil Polen dwingen om hervormingen in rechtspraak op te schorten

De Europese Commissie heeft bij het Europese Hof van Justitie opnieuw een zaak aangespannen tegen Polen. Aanleiding zijn zorgen over de hervormingen van het Poolse rechtssysteem. Die ondermijnen volgens Justitiecommissaris Didier Reynders de onafhankelijkheid van de Poolse rechterlijke macht.

De commissie heeft het hof gevraagd Polen per direct te dwingen om bepaalde hervormingen op te schorten, nog voordat er een uitspraak is in deze zaak.

Brussel en Polen liggen al jaren op ramkoers over ingrepen die regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) heeft doorgevoerd. Sinds PiS in 2015 aan de macht is heeft de partij in rap tempo nieuwe wetten ingesteld die de politieke invloed op de rechtspraak aanzienlijk vergroten. Volgens PiS was dit nodig om het systeem van de rechterlijke elite uit "het communistische verleden" te zuiveren.

Tuchtkamer

De commissie wil dat het hof twee hervormingen onder de loep neemt. De eerste is een wet die het rechters verbiedt kritiek uit te oefenen op het beoordelingsvermogen of de legaliteit van een andere rechter of juridisch orgaan. Deze zogenoemde 'disciplineringswet' werd in februari 2020 van kracht en wordt vooral ingezet tegen rechters die kritisch zijn over de hervormingen van de PiS.

Daarnaast wil de Europese Commissie dat het Hof nog een keer kijkt naar de 'tuchtkamer' van het Poolse hooggerechtshof, die de PiS in 2018 opgericht heeft. Het Europese hof oordeelde april vorig jaar al dat de onafhankelijkheid van de rechters in die kamer niet gegarandeerd kon worden en droeg Polen op de rechtspraak door de tuchtkamer onmiddellijk te staken. Hier is tot nu toe nog niks van terechtgekomen. Zo heeft de tuchtkamer onlangs de immuniteit van de kritische rechter Igor Tuleya opgeheven.

De Poolse regeringswoordvoerder Pjotr Muller heeft inmiddels op Twitter gereageerd op de stap van de Europese Commissie. Hij zegt dat Brussel zich er buiten moet houden en dat de hervormingen prima binnen de Poolse en de Europese wetgeving passen, daarbij het oordeel van het hof over de tuchtkamer negerend.