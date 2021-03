Den Haag hijst als eerste gemeente de transgendervlag

Den Haag heeft vanmorgen als eerste gemeente in Nederland de transgendervlag gehesen. Dat gebeurde op de Internationale Dag van Transgendervisibiliteit. De driekleur van lichtblauw, zachtroze en wit wappert nu bij de Hofvijver, het stadhuis en een stadsdeelkantoor.

Het stadsbestuur zegt met de vlaggen een signaal af te willen geven aan transgenders: "Je doet ertoe, je hoort erbij en je mag er zijn." Burgemeester Jan van Zanen vindt het belangrijk dat transgender en non-binaire personen zichtbaarder worden in de samenleving, meldt Omroep West.

De burgemeester hoopt dat het gebaar en de symboliek ook bijdragen aan de vanzelfsprekendheid van diversiteit in de samenleving. "Want dat is het nu nog niet", aldus Van Zanen. "Er was behoefte om, naast de regenboogvlag die we al kennen, nu dit te laten zien. Ik vind dat heel mooi."

Bij het hijsen van de vlag was ook een transgender medewerker van de gemeente aanwezig. Zij is er trots op dat haar werkgever het voortouw heeft genomen. "Normaliter zie je op coming out day, op 11 oktober, de regenboogvlag op overheidsgebouwen. Maar nu is Den Haag koploper met de transvlag. Ik ben trots op mijn werkgever, ja."

'Minder krampachtige mee omgaan'

Lisa van Ginneken, die vandaag voor D66 als eerste transgender wordt beëdigd in de Tweede Kamer, hoopt dat mensen minder krampachtig zullen omgaan met de thematiek. "Ik ben een vrouw met een transgenderverleden, je mag me ook transvrouw noemen, maar ik ben een vrouw. Ik vind het vooral belangrijk dat mensen er ontspannen mee omgaan. Wees niet te bang iets verkeerds te zeggen. Mijn ervaring is dat ik aan de intentie wel voel of mensen een vergissing maken of me bewust willen kwetsen."

Transgendervlag

De transgendervlag is in 1999 ontworpen door de Amerikaanse transgendervrouw Monica Helms. Zij wilde een vlag om de transgendergemeenschap te vertegenwoordigen, naast de traditionele regenboogvlag. De blauwe en roze strepen staan symbool voor de traditionele kleuren die worden toegewezen aan jongens en meisjes. De witte lijn staat voor mensen die zich niet als man of vrouw willen identificeren, in transitie zitten, die intersekse zijn of in een proces van geslachtsverandering zitten.