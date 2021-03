Van Baarle soleert in Dwars door Vlaanderen naar eerste zege in grote voorjaarskoers

Dylan van Baarle heeft in Dwars door Vlaanderen zijn eerste overwinning in een grote Vlaamse voorjaarskoers geboekt. De 28-jarige Nederlandse renner van Ineos kwam na een lange solo alleen over de streep in het Belgische Waregem.

Dylan van Baarle juicht - AFP

In de belangrijke graadmeter voor de Ronde van Vlaanderen (zondag 4 april) moesten de renners in de 184 kilometer tussen Roeselare en Waregem dertien hellingen en drie kasseistroken over. Van Baarle plaatste zijn aanval met nog vijftig kilometer te gaan, op de kassei-klim Berg ten Houte. In de achtervolgende groep, waar onder anderen Jasper Stuyven en Greg Van Avermaet deel van uitmaakten, zaten alleen maar eenlingen waardoor er nooit echt sprake was van een serieuze achtervolging.

De voorsprong van Van Baarle werd in de slotkilometers nauwelijks meer, maar ook nauwelijks minder dan een halve minuut. Hoewel de achtervolgers hem regelmatig in de verte konden zien rijden, kwamen ze ook in de slotkilometers niet meer in de buurt van de Nederlander. 'Karren maar, karren maar, karren maar' "Ik had eigenlijk gehoopt dat er nog een paar jongens mee zouden komen. In de laatste kilometers kon ik alleen maar denken: karren maar, karren maar, karren maar. Ik ben heel blij dat ik het gehaald heb", reageerde Van Baarle voor de camera van de Belgische organisatie. Christophe Laporte (Cofidis) sprintte naar de tweede plaats, op zo'n 25 seconden van Van Baarle. Tim Merlier (Alpecin-Fenix) kwam als derde over de streep. Voor Van Baarle is het zijn eerste overwinning in een grote Vlaamse voorjaarskoers. In 2015 werd hij al eens derde in Dwars door Vlaanderen en hij won in 2019 een rit in het Critérium du Dauphiné. Zijn beste klassering in de Ronde van Vlaanderen was een vierde plaats in 2017. "Deze staat wel heel hoog, een semiklassieker winnen. Dit was ook de eerste klassieker dat ik op het podium stond. Dit is heel speciaal."

Dylan van Baarle soleert naar de overwinning in Dwars door Vlaanderen - ANP

Bovendien belooft zijn knappe inspanning veel goeds voor de Ronde van Vlaanderen van zondag. Van Baarle: "Ik denk dat ik afgelopen weekend heb laten zien dat ik goed in vorm was, dat die ereplaatsen niet uit de lucht zijn komen vallen. Dit is alleen maar een teken dat ik op de goede weg ben." Van der Poel past Mathieu van der Poel stond als winnaar van de laatste editie als topfavoriet aan de start, maar de Nederlands kampioen speelde geen rol in de finale. Van der Poel moest de eerste achtervolgende groep op zo'n 35 kilometer voor de meet laten gaan. De winnaar van de laatste Ronde van Vlaanderen reed in het laatste uur van de koers op kop van de derde groep, voor zijn ploeggenoot Merlier. In de laatste kilometer liet Van der Poel het helemaal lopen. Zijn Belgische ploeggenoot Merlier zei tegen de organisatie dat Van der Poel tijdens de koers had gezegd dat hij "niet goed was". Volgens Merlier zou de warmte een rol kunnen hebben gespeeld.