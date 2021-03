Klinieken bezorgd over toename gokverslavingen sinds corona

Online gokken - ANP

Behandelaars maken zich zorgen over een toename van het aantal online gokverslaafden, waarschijnlijk veroorzaakt door de coronacrisis. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS onder de grootste verslavingszorginstellingen in Nederland. Een deel ziet nu al een toename van het aantal gokverslaafden. Andere behandelaars verwachten een toename in de komende tijd. "We zien ruim een kwart meer instroom van mensen met een gokverslaving sinds het begin van de crisis", zegt Fred Steutel, directeur van gokverslavingsinstelling Hervitas. "Het zijn vooral jonge patiënten, van begin twintig." Ook Solutions Center zag afgelopen jaar een toename, van ruim 30 procent. "En in de eerste maanden van dit jaar is de hulpvraag nog groter", zegt behandelaar Bas Brons. Een ex-gokverslaafde die anoniem wil blijven, vertelt hoe goksites proberen mensen te verleiden:

'Ze zijn constant bezig je terug te halen naar het casino' - NOS

Een belangrijke factor is volgens Steutel de toename van eenzaamheid en isolement door de coronamaatregelen: "Afleiding en ontspanning worden daardoor vaker en langer gezocht in gokken." Volgens psycholoog Leroy Snippe (Rodersana, ruim 30 procent toename) missen we 'gezonde prikkels'. "De geest is daardoor zwakker en kan verleidingen als gokken moeilijker weerstaan", verklaart Snippe. Online gokken en schulden Volgens de Kansspelautoriteit is het aantal spelers van online kansspelen tijdens de crisis over de hele linie afgenomen, maar dat lijkt vooral veroorzaakt door een forse afname van sportweddenschappen. De meeste competities lagen immers lange tijd stil. Bij andere kansspelen, zoals online poker, is wel een toename te zien. Ook ziet de toezichthouder dat er in 2020 relatief meer geld werd uitgegeven aan online gokken dan in het jaar ervoor.

Quote We zien dat er serieuze bedragen worden overgemaakt naar goksites. Walid Somers, schulphulpverlener

Trimbos ziet ook een trend richting online gokken: "Fysieke casino's hebben in 2020 een slecht jaar gehad, maar internationale online partijen hebben dik in de plus gedraaid", vertelt een woordvoerder. Volgens verslavingsdeskundigen en schuldhulpverleners zorgt die verplaatsing naar online gokken sneller voor grotere problemen. "De ingezette bedragen worden steeds hoger", zegt Steutel. Als voorbeeld noemt hij een patiënt die door sluiting van casino's is overgestapt op online gokken en binnen een jaar een schuld van 50.000 euro heeft opgebouwd.

Gokcijfers Volgens verslavingsinstelling Jellinek zijn er in Nederland naar schatting ruim acht miljoen recreatieve spelers van kansspelen. Daaronder vallen ook kansspelen als loterijen. Daarnaast zijn er naar schatting 95.700 risicospelers en 79.000 probleemspelers die zeer waarschijnlijk gok- of kansspelverslaafd zijn. In 2015 waren er 2186 mensen in behandeling voor een gokverslaving, blijkt uit de meest recente rapportage (.pdf) van het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS). Toen was er nog sprake van een daling.

Ook Walid Somers herkent dit probleem. Als schuldhulpverlener heeft hij inzicht in de financiële situatie van een grote groep mensen. "We zien dat er serieuze bedragen worden overgemaakt naar buitenlandse goksites", vertelt Somers. Hij ziet vooral een toename bij beroepsgroepen die gebonden zijn aan thuiswerken. "Alhoewel het op het eerste oog meestal om overzichtelijke bedragen gaat van tussen de 40 en 100 euro, is de frequentie hoog. Zo'n vier à vijf keer per dag." 'De rem gaat eraf' Vanaf morgen wordt de Wet kansspelen op afstand (Koa) van kracht. Vanaf die dag kunnen online kansspelaanbieders zich aanmelden voor een vergunning. Met zo'n vergunning kunnen ze zich gaan richten op de Nederlandse markt, iets wat nu nog verboden is. Naar verwachting krijgen ongeveer veertig kansspelaanbieders in oktober een vergunning. Verslavingsinstelling Jellinek vreest voor de gevolgen: "De rem gaat er met deze nieuwe wet af", zegt preventiemanager Floor van Bakkum. Ook Steutel heeft zijn bedenkingen bij de nieuwe wet: "Al die bedrijven willen een stukje van de markt veroveren, met enorme reclamecampagnes tot gevolg", zegt hij. "De verwachting is dan ook dat het aantal gokverslaafden verder zal toenemen", stelt Brons. Verslavingsarts Wilco Sliedrecht van De Hoop ggz zegt dat de wet eigenlijk ruimte geeft aan iets wat men liever niet ziet gebeuren. Toch is hij voorzichtig positief over de extra aandacht voor verslavingspreventie die deze wet zou moeten bewerkstelligen. Komende jaar nog meer Alhoewel Sliedrecht nog geen directe stijging ziet in het aantal aanmeldingen bij hun klinieken, noemt hij de zorgen wel gerechtvaardigd: "Toename van eenzaamheid, angst en stress kan leiden tot een vlucht in gedragsverslavingen. Er is altijd een vertraging tussen het ontstaan van problemen en het aankloppen bij hulpverlening", zegt Sliedrecht. "Dus mogelijk gaan we de komende tijd wel duidelijk meer zien." Koen Burgerhout van de Parnassia Groep onderstreept dat: "En mensen zitten nu allemaal thuis, dus problemen worden waarschijnlijk zichtbaarder als de wereld weer opengaat."