Huawei’s omzet groeit nu alleen nog maar in China

Huawei begint steeds meer de pijn te voelen van de Amerikaanse handelsverboden. Uit de jaarcijfers blijkt dat het bedrijf miljarden euro's omzet verloor ten opzichte van 2019 in Europa en de VS.

Alleen in thuisland China steeg de omzet. De groei daar zorgt er mede voor dat de algehele omzet alsnog met bijna vier procent stijgt naar omgerekend 115 miljard euro. De stijging is wel een stuk minder groot dan eerdere jaren.

Marktonderzoekers berekenden al eerder dat het aandeel dat Huawei heeft op de wereldwijde smartphonemarkt, flink is gekrompen. Deze was in het vierde kwartaal van vorig jaar 40 procent lager dat in dezelfde periode in 2019. Toen de cijfers naar buiten kwamen, was de conclusie al dat Huawei lijkt te zijn uitgespeeld in Europa en de VS.

Vrees vanuit VS

De VS heeft het Chinese techbedrijf al een paar jaar op de korrel. De Amerikanen vrezen dat de Chinese overheid via het concern afluisteroperaties of sabotageacties uitvoert. Hard bewijs hiervoor ontbreekt en de techgigant heeft altijd ontkend dat dit zal gebeuren.

De Volkskrant meldde eerder deze week dat Huawei onbeperkte toegang heeft gehad tot gegevens van miljoenen Telfort-klanten, een dochteronderneming van KPN. De AIVD heeft de telecomprovider volgens de krant meerdere keren gewaarschuwd voor Chinese spionage. Huawei wilde tegenover de krant niet reageren.

De campagne van de VS heeft er ook toe geleid dat Europese landen terughoudend omgaan met het gebruik van 5G-netwerkapparatuur van de fabrikant. Sommige landen, zoals Nederland, besloten dat er slechts beperkt gebruik van mag worden gemaakt. Het Verenigd Koninkrijk ging uiteindelijk toch over tot een totaalverbod.

De Amerikaanse overheid stelde in mei 2019 een handelsverbod in tegen Huawei, waardoor Google zich genoodzaakt zag de Android-licentie in te trekken. Deze is nodig om aanvullende diensten van Google, zoals Gmail, YouTube maar ook downloadwinkel Google Play te kunnen gebruiken. Zonder deze diensten, zijn de telefoons op de westerse markt veel minder waard. Het bedrijf heeft wel een alternatief ontwikkeld, maar dat is minder aantrekkelijk. Daardoor worden er veel minder telefoons verkocht.

Daarbovenop werd het bedrijf getroffen door een sanctie waardoor grote chipfabrikanten geen productie meer mogen leveren aan het Huawei. Deze fabrikanten maken namelijk gebruik van Amerikaanse software of hardware en moeten zich houden aan eisen van die overheid.

Voorraad chips aangelegd

Het bedrijf heeft hier wel op geanticipeerd en een voorraad aangelegd. Volgens The Wall Street Journal verwachten analisten dat de voorraad chips voor smartphones ergens dit jaar opraakt. Mogelijk duurt het langer voordat de voorraad voor netwerkapparatuur op is, omdat die sector minder afhankelijk is van grote hoeveelheden geavanceerde chips.

"De restricties op onderdelen voor onze telefoonverkoop heeft een grote impact gehad en we hebben nog geen duidelijk beeld over het leveren van onderdelen voor onze smartphones", zegt plaatsvervangend voorzitter Ken Hu van Huawei bij de presentatie van de jaarcijfers. Hij spreekt van een erg oneerlijke situatie voor het bedrijf en benadrukt dat het veel schade heeft berokkend.