Kamer wil voor debat stukken mislukte verkenning inzien

Voordat er een Kamerdebat wordt gehouden over de mislukte formatieverkenning. moeten diverse stukken van de oud-verkenners openbaar worden. Dat vindt een ruime meerderheid van de Tweede Kamer.

Het gaat om de notitie waarvan een deel vorige week op de foto stond van verkenner Ollongren die het Binnenhof verliet na een positieve coronatest, de verslagen van de gesprekken die de verkenners hebben gehouden en alle aantekeningen en de notities van verkenners en ambtenaren.

PVV-leider Wilders vroeg de documenten op en de meeste fracties staan erachter. VVD en CDA spraken alleen hun steun uit voor het debat. Kamervoorzitter Arib bracht het verzoek van de Kamer over aan de voormalige verkenners Jorritsma en Ollongren en de vergadering is nu geschorst. Voor hoelang is voorlopig onduidelijk.