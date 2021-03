Wiegman selecteert debutante Baijings (SGS Essen) voor oefenduels Oranjevrouwen

Bondscoach Sarina Wiegman heeft voor de komende twee oefenduels van de Oranjevrouwen een debutante opgeroepen: de 20-jarige Jill Baijings maakt voor het eerst deel uit van de selectie.

Baijings speelt als middenvelder bij SGS Essen in de Duitse Bundesliga en doorliep alle jeugdselecties. "We zijn heel benieuwd hoe ze zich gaat houden bij het A-team. Bij onder 23 doet ze het goed. Ik hoop dat ze dat bij ons ook laat zien", aldus Wiegman.

Wiegman selecteerde een speler meer dan gebruikelijk: "We gaan met 24 voetbalsters op pad, normaal zijn dat er 23. We doen dit mede vanwege de coronamaatregelen. Mocht er iemand geblesseerd raken dat is het lastig heel snel nog iemand naar Spanje te laten komen."