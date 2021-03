Sportexplainer: het verhaal Caster Semenya over geslachtstest en hormoonremmers

Atlete Caster Semenya heerste jaren op de 800 meter. Ze werd twee keer olympisch kampioene en veroverde drie wereldtitels. Maar ze is ook al jaren onderwerp van discussie: Semenya zou te sterk, te snel en vooral te mannelijk zijn.

Ze moest een geslachtstest te doen, wat voor veel opschudding zorgde. Semenya bleek meer testosteron aan te maken dan vrouwen gemiddeld doen. Hoe dat zit en alles over haar jarenlange strijd tegen de internationale atletiekfederatie, leggen we uit in onderstaande video.