Gevangen Aung San Suu Kyi spreekt voor 't eerst sinds coup met advocaat

De afgezette politieke leider van Myanmar Aung San Suu Kyi heeft voor het eerst sinds de militaire staatsgreep met een advocaat kunnen spreken. De raadsvrouw mocht in een politiebureau in de hoofdstad Naypyidaw, omgeven door politieagenten, haar cliënt per videoverbinding spreken. De 75-jarige Suu Kyi lijkt ondanks haar gevangenschap in goede gezondheid te verkeren. "Ze ziet er goed uit, de kleur van haar huid oogt gezond", zei een andere advocaat naderhand.

Tijdens het videogesprek mocht alleen de rechtszaak worden besproken. Ook Suu Kyi werd bewaakt tijdens het videogesprek. De Nobelprijswinnares had aangegeven haar advocaten graag een op een in het echt te willen zien. Maar dat verzoek is vooralsnog niet ingewilligd.

Suu Kyi zit sinds februari vast, toen het leger van Myanmar de macht greep. Waar ze verblijft is onbekend. Suu Kyi wordt vervolgd voor verschillende zaken waaronder het smokkelen van radio's en het overtreden van de coronaregels.

Geweld

Het nieuwe regime, dat beweert democratie te willen herstellen, verweert zich met harde hand tegen de massale dagelijkse protesten van aanhangers van Suu Kyi. Daarbij zijn inmiddels ruim vijfhonderd betogers, onder wie ook kinderen, omgekomen, veelal door politiekogels.

Er is brede internationale kritiek op het keiharde optreden van het regime, en er zijn ook sancties ingesteld. Twaalf landen, waaronder Nederland, hebben in een gezamenlijke verklaring Myanmar opgeroepen om het geweld door het leger tegen ongewapende burgers te staken.

De Verenigde Staten maakten woensdag bekend dat niet-essentieel diplomatiek personeel wordt teruggehaald uit het Aziatische land.

Potten en pannen

Een correspondent van CNN meldt vandaag op Instagram dat ze tijdens een zwaar beveiligd bezoek aan het land mensen op potten en pannen heeft horen slaan. Verschillende Twitteraars geven aan dat ze dit doen om de onvrede over het militaire regime kenbaar te maken.