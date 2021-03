Opsporen nieuwe formatiestukken duurt voort, onzekerheid over aanvang debat

Een paar opvallende punten uit de aandachtspunten van voormalige verkenners. In de tweede ronde tussen VVD en CDA moet gepraat worden over 'stabiliteit CDA-fractie', GroenLinks: 'wil graag'.

Dat laatste blijkt ook uit een passage bij het onderwerp migratie, over de inbreng van GroenLinks. Die partij praatte in 2017 mee over de vorming van een kabinet, maar trok uiteindelijk de stekker uit de gesprekken. "Vorige keer zat het vast op allerlei deals in de EU, die deals zijn er nooit gekomen", staat nu in het verslag van de ex-verkenners. "Wij zijn niet van plan dat op te spelen, zouden het groot kunnen maken, gaan we niet doen, route Europa volgen."

Stukken verkenners openbaar: Groenlinks biedt meer ruimte in migratiebeleid