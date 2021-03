Debat uitgesteld naar morgen, Kamer wil 'volledige transparantie'

Er is nog steeds veel onduidelijkheid, zegt NOS-verslaggever Ron Fresen, zowel over de aanvang van het debat als over de vraag wie nu eigenlijk heeft opgeschreven dat een 'functie elders' voor het CDA-Kamerlid Omtzigt besproken moest worden.

"Wat we nu zien is wel heel bijzonder", benadrukt Fresen. "Nog nooit bij het begin van een kabinetsformatie is zoveel over de inzet van partijen openbaar geworden." Tot nu toe werden verslagen van besproken gesprekken geheim. Het verhaal was altijd dat het niet kon, omdat je dan niet meer vrijelijk kan onderhandelen met elkaar."

Deze nieuwe openbaarheid is nu nodig, zegt Fresen. "Om de schade verder te beperken." Maar of dat lukt, is onduidelijk. "De grote vraag na het debat is of de partijen weer verder met elkaar kunnen of dat veel wantrouwen is blijven hangen."