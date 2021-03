Erehaag langs route naar laatste rustplaats: 'Hou afstand, dat zou wens Bibian zijn'

De uitvaart van Bibian Mentel zal zaterdag in kleine kring plaatsvinden in Laren. De familie roept iedereen die dat wil op een erehaag te vormen langs de route richting het crematorium. Vanwege de huidige coronamaatregelen kan dat niet rond de plechtigheid.

"We zullen donderdagmiddag of vrijdagochtend de route naar het crematorium bekendmaken, zodat vrienden, kennissen en geliefden langs de route kunnen gaan staan", schrijft de familie van Mentel op Instagram.

De familie verzoekt iedereen met klem zich daarbij aan de coronamaatregelen te houden. "Dat zou Bibian haar wens zijn. Dus ben lief voor elkaar, hou je aan de maatregelen maar laten we met z'n allen een mooie herinnering creëren."

Voorvechter

De snowboardster en voorvechter van de gehandicaptensport overleed maandag op 48-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Het overlijden van Mentel maakte in Nederland veel los. Jong en oud, sporters en niet-sporters lieten van zich horen. Demissionair minister-president Mark Rutte noemt Mentel een "voorbeeld voor ons allen".

"Zij straalde positiviteit uit, met alles wat ze deed. In haar liefde voor mensen, voor haar omgeving. En altijd naar anderen kijken. Dan vroeg ze meteen hoe het met mij was, terwijl ik dacht: ja, met mij is het wel goed, maar is het voor jou allemaal wel te doen?!", zei NOS-verslaggever Edwin Peek na haar overlijden.

Peek volgde Bibian Mentel meer dan zes jaar, maakte twee documentaires en ging vorige week dinsdag nog langs voor een afscheidsinterview.

Bekijk hieronder de documentaire 'Bibian Mentel, Durf te dromen'