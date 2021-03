Sanne solliciteert voor astronaut, 'ruimtewandeling is enige die ik kan maken'

Sanne is benieuwd wat er voor haar mogelijk is. De ruimte heeft haar altijd al gefascineerd. "Het lijkt me hartstikke gaaf om uit te proberen. De enige wandeling die ik nog kan maken, is een ruimtewandeling", zegt ze lachend.

Het is voor het eerst dat de ESA ook een of meerdere astronauten zoekt met een lichamelijke beperking. De organisatie wil onderzoeken of het voor hen haalbaar is in de ruimte een bijdrage te leveren aan missies.

"De kans dat ik in deze rolstoel terecht zou komen was ook heel klein", zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal. Toch is dat wat twee jaar geleden gebeurde toen Sanne een dwarslaesie opliep bij een auto-ongeluk. "Ik wil laten zien dat de beperking die ik heb, geen beperking hoeft te zijn voor de toekomst."

Op de vacaturepagina staat waar de aspirant-astronauten aan moeten voldoen. Ze moeten bijvoorbeeld een master hebben in exacte wetenschap, of afgestudeerd zijn als testpiloot. "De ESA zegt dat het ook handig is als je al ervaring hebt als piloot, maar dat heb ik dus allemaal niet. Ik heb evenementen en entertainment gestudeerd", zegt de 25-jarige.

"Zonder ongeluk had ik gedacht: dit is out of my league, dit gaat nooit lukken." Die mentaliteit heeft ze losgelaten. Ze hoopt een voorbeeld te kunnen zijn voor anderen die in haar situatie belanden.

"Misschien is het te ambitieus, maar ik probeer het gewoon. Ik wil dat iedereen die straks in dat IC-bed komt te liggen mij straks ziet en denkt: het komt goed. Alles is beter voor hen dan de gedachte: dit is het."

Japanse miljardair

Om haar kansen te vergroten doet ze ook mee aan een ander ruimteproject. Ze is een van de honderdduizenden die zich heeft aangemeld voor de maanreis van de Japanse miljardair Yusaku Maezawa. Die wil in samenwerking met Elon Musks SpaceX een baan om de maan voltooien. "Daarin ben ik door naar de tweede ronde", zegt Sanne.

Solliciteren bij ESA kan tot en met 28 mei. Eind volgend jaar wordt duidelijk wie van de sollicitanten zich bij het team van astronauten mag voegen.