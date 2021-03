Van Vleuten wint Dwars door Vlaanderen: 'Met goed gevoel naar De Ronde'

"Ik had het parcours goed verkend, was echt gemotiveerd. Die klim was het beste om het verschil te maken. Gelukkig niet 150 kilometer van de finish, maar 33, dus dat viel mee. Het is een hele mooie koers. Echt een kleine Ronde van Vlaanderen", reageerde Van Vleuten.

"Ik was wel verbaasd dat er niet meer konden aanklampen. Wat dat betreft ga ik met een goed gevoel naar de Ronde van Vlaanderen."

Afwezigheid SD Worx

Oud-wereldkampioene Van Vleuten en Niewiadoma, die al eens de Amstel Gold Race op haar naam schreef, wisten samen een maximale voorsprong van zo'n 30 seconden op te bouwen. Bij afwezigheid van het sterke SD Worx was de achtervolging vooral in handen van Trek, dat met Ellen van Dijk de winnares van de laatste twee edities binnen de gelederen had.

Het Nederlands-Poolse duo bleef vrijwel continu in het zicht, maar het gaatje werd niet meer gedicht. De Amerikaanse Alexis Ryan (Canyon-SRAM) sprintte op zo'n 20 seconden van winnares Van Vleuten naar de derde plaats.