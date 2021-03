AZ wint de strijd om Beukema, die het voorbeeld volgt van Kromkamp

Sam Beukema verruilt komende zomer Go Ahead Eagles voor AZ. De centrale verdediger (22) is een van de steunpilaren bij de Deventenaren, die strijden om promotie naar de eredivisie.

Beukema maakt niet alleen deel uit van de beste verdediging in de eerste divisie (slechts 22 tegengoals), ook viel hij dit seizoen op met al zeven competitiedoelpunten.

Als jeugdspeler van Go Ahead Eagles stapte Beukema over naar de opleiding van FC Twente, maar twee jaar later keerde hij terug op het oude nest. Op 18-jarige leeftijd debuteerde hij in de hoofdmacht, waarin hij de laatste twee seizoenen een vaste waarde is.

Kromkamp

Meerdere clubs hengelden naar de diensten van Beukema, die Go Ahead rond de miljoen euro oplevert. Daarmee is hij na Jan Kromkamp, die in 2000 voor anderhalf miljoen euro de overstap naar AZ maakte, de duurste uitgaande transfer ooit van de club.

Als Beukema de medische keuring doorstaat, tekent hij een meerjarig contract in Alkmaar.