Nieuwe Tweede Kamer in drie etappes beëdigd

De nieuwe Tweede Kamer is beëdigd. Alle Kamerleden legden de eed of belofte af. Onder hen zijn 58 mensen die nog niet eerder in de Kamer hebben gezeten. De D66'ers Paulusma en De Groot waren er vandaag niet; hun beëdiging is op een later tijdstip. Paulusma is besmet met het coronavirus en De Groot was er niet vanwege een 'preventieve quarantaine'. Vanwege de coronamaatregelen gebeurde de installatie in drie groepen.

Drie Kamerleden hebben hun zetel te danken aan voorkeurstemmen: Bouchallikht en Westerveld van GroenLinks en Koekkoek van Volt. Van alle niet-lijsttrekkers haalde CDA-Kamerlid Omtzigt de meeste voorkeurstemmen: ruim 342.000.

Omtzigt

Omdat hij op de tweede plaats van de kandidatenlijst van zijn partij stond, zou hij ook zonder die stemmen in de Kamer zijn gekomen. Omtzigt, die het middelpunt is van de rel rond de gefotografeerde formatiestukken van voormalig verkenner Ollongren, is wel beëdigd maar hij zal vanmiddag niet bij het debat over de formatie zijn. Hij is overwerkt.

Grootste partij in de Tweede Kamer blijft de VVD. Die heeft 34 zetels. Daarna komen D66 (24), PVV (17). CDA (15), SP (9), PvdA (9), GroenLinks (8), Forum voor Democratie (8). Partij voor de Dieren (6), ChristenUnie (5), Volt (3), JA21 (3), SGP (3), Denk (3), 50Plus (1), BoerBurgerBeweging (1), Bij1 (1).