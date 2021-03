Martinez wil ruimere EK-selecties, De Boer heeft selectie 'voor 90%' al in zijn hoofd

De Boer is tevreden over de ontwikkeling van Ryan Gravenberch en Jeremiah St. Juste. "Gravenberch was er nu voor de tweede keer bij en heeft het gewoon hartstikke goed gedaan. St. Juste heeft de afgelopen drie duels geen speeltijd gekregen. Maar hij heeft zich zeker laten gelden op de trainingen. Ik heb tegen hem gezegd dat hij er zo maar bij kan zijn op het EK."

Uitgaande van de huidige regel van 23 spelers heeft Frank de Boer zijn selectie voor het EK al voor zo'n 90 procent in zijn hoofd zitten. De trainer van Oranje liet dat dinsdagavond weten na de WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Gibraltar. "Ik werk al min of meer met een vaste kern."

Bondscoach Roberto Martinez van het Belgisch voetbalelftal wil meer spelers kunnen opnemen in zijn selectie voor het Europees kampioenschap, dat plaatsvindt van 11 juni tot 11 juli. In plaats van 23 spelers wil Martinez er 26 of 27 meenemen. Hij heeft het idee al besproken met andere bondscoaches, zoals die van Engeland en Italië. "We hopen dat UEFA erover nadenkt," aldus Martinez.

De bondscoach heeft Wout Weghorst, die telkens niet wordt geselecteerd ondanks zijn vele treffers in de Duitse competitie, nog niet afgeschreven. "Wout Weghorst is nog steeds een kandidaat voor me. Dat heb ik hem laatst ook verteld." Ook noemde De Boer Cody Gakpo, die indruk heeft gemaakt tijdens de wedstrijd van Jong Oranje tegen Jong Hongarije. "We blijven hem nadrukkelijk volgen. Hij is een interessante speler."

Van Dijk en Blind

De Nederlandse bondscoach wacht het herstel van Virgil van Dijk af, die nog aan het herstellen is van een gescheurde voorste kruisband in de rechterknie. "We moeten kijken hoe het er in mei voorstaat. Ook is het belangrijk hoe Virgil er zelf in staat. Daarnaast kan in de komende weken nog veel gebeuren. Kijk maar weer naar Daley Blind. Een ongelukje zit in een klein hoekje. Laten we hopen dat zijn enkelblessure meevalt. Hij is belangrijk voor ons maar ook voor Ajax."