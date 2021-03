CDA-Kamerlid Omtzigt vindt memo belediging van de kiezer en wil opheldering

Het gaat om de notitie die verkenner Ollongren vorige week onder haar arm had toen ze halsoverkop het Binnenhof verliet. "Geen verkenners, geen fractievoorzitter, geen ambtenaar gaat hierover", zei Omtzigt. "Het is een affront voor de Nederlandse kiezer."

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt hoopt dat in het debat vanmiddag wordt opgehelderd wie heeft geschreven 'positie Omtzigt, functie elders'. "Deze notitie is niet geschreven, iemand heeft 'm geschreven. Er is hier geen spooktypemachine", zei hij voorafgaand aan zijn installatie als Kamerlid.

De nummer 2 van het CDA zei het opvallend te vinden dat nog niet is opgehelderd wie het memo heeft opgesteld. Als iets niet snel boven tafel komt in Den Haag, dan komt dat doordat het verborgen moet blijven, zei hij. "Er wordt geïntervenieerd in mijn functioneren als Kamerlid."

Geen Cluedo

Over wie de notitie heeft geschreven en op basis van welke informatie wordt al een week gesteggeld in Den Haag. De oud-verkenners Ollongren en Jorritsma, die straks in de Tweede Kamer zijn voor een debat, hebben in een brief alle schuld op zich genomen.

Omtzigt wilde niet speculeren van wie de suggestie gekomen is om hem een 'functie elders' te geven. "Zij die het weten, zijn verplicht mee te delen wat er is gebeurd. Ik ga geen Cluedo spelen, er zijn allemaal mensen die belang kunnen hebben."

Omtzigt is in de Tweede Kamer om daar zijn zetel als nieuw gekozen Kamerlid in te nemen. Het CDA-Kamerlid zit al weken overwerkt thuis. Voordat hij de zaal in liep om zich te laten installeren vroeg hij aan de verzamelde pers of ze hem de komende tijd "een beetje met rust kunnen laten". Vanmiddag is hij niet aanwezig bij het debat.