België moet van rechter coronamaatregelen juridisch beter onderbouwen

België moet binnen dertig dagen voor een betere juridische onderbouwing van de coronamaatregelen zorgen. Dat heeft een rechtbank in Brussel geoordeeld in een zaak die was aangespannen door de mensenrechtenorganisatie Liga voor Mensenrechten.

Volgens de rechtbank ontbreekt een goede wettelijke basis. Als die er na dertig dagen nog niet is, moet de staat per dag een dwangsom van 5000 euro betalen. Minister Verlinden van Binnenlandse Zaken bestudeert het vonnis. De Belgische staat kan nog in beroep gaan.

Volgens VRT Nieuws zijn de maatregelen op een aantal rampenplanwetten gebaseerd. Die zouden onvoldoende basis bieden voor de drastische maatregelen tegen de verspreiding van corona.

Bij de VRT reageert voorzitter Kati Verstrepen van de Liga voor Mensenrechten: "Coronamaatregelen zijn nodig en de overheid moet ons beschermen tegen dat virus, maar we hebben altijd gezegd dat dat moet met respect voor onze grondrechten en dat is op dit moment niet het geval."

De Belgische minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden werkt op het moment aan een pandemiewet, maar wanneer die af is, is vooralsnog onduidelijk.