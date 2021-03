AEX verbreekt recordstand

De AEX heeft tijdens de handelsdag de hoogste stand ooit opgetekend: 703,44. Het oude record dateert van 5 september 2000, toen de Amsterdamse beursgraadmeter 703,18 aantikte.

De AEX is al maanden bezig met een opmars. Na de grote beurscrash in maart vorig jaar ten gevolge van de uitbraak van de coronacrisis waarbij de AEX terugviel naar 400 punten, is de AEX in sneltreinvaart gestegen. In mei passeerde de AEX de 500 punten, in november de 600 punten en deze week de 700 punten.

Omwille van het rendement in een tijd van lage rente stroomt er veel geld naar de beurs, geholpen door de massieve geldsteun van centrale banken en overheden. Vooral technologie-aandelen zijn in trek.

De stijgende koersen zijn in het licht van de coronacrisis en de zwaarste recessie sinds WO II wel opmerkelijk en vertonen kenmerken van een zeepbel.