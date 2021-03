Feyenoord-vrouwen 'eindelijk' in eredivisie: 'Soort garantie dat we Miedema gaan zien'

Vivianne Miedema op de training bij Arsenal - AFP

"Dit is een hele mooie dag voor het vrouwenvoetbal en voor de club zelf. Hopelijk mag ik ooit in de toekomst een Feyenoordshirt aantrekken." Was getekend: Vivianne Miedema, topspits en topscorer van het Nederlands elftal en Arsenal. De 24-jarige Miedema is al van jongs af aan een groot Feyenoordfan. Al eerder sprak de spits de wens uit om haar loopbaan bij haar grote liefde af te sluiten. Die droom is woensdag een stuk realistischer geworden, want vanaf volgend seizoen speelt Feyenoord in de eredivisie voor vrouwen. Miedema nam meteen een filmpje op, dat de club op Twitter plaatste met daarbij als reactie: "Je bent altijd welkom in Rotterdam."

Ook Leonne Stentler, NOS-voetbalanalist en oud-speelster van Ajax, is blij met de stap van Feyenoord. "Het heeft natuurlijk echt te lang geduurd, maar desalniettemin ben ik blij. Het is geweldig nieuws. Fantastisch dat het vanaf volgend seizoen eindelijk gaat gebeuren", zegt Stentler, die als Rotterdamse ook graag het Feyenoordshirt had willen dragen. "Ik heb me vroeger ook weleens opgegeven voor talentendagen. Toen kreeg ik van mijn moeder te horen: dat kan niet, daar mag je als meisje niet aan meedoen. Ik heb daar altijd graag willen spelen, maar het mocht niet. Ik vond het verschrikkelijk."

Stentler kijkt nu al uit naar de traditionele Klassieker die vanaf volgend seizoen ook in de eredivisie voor vrouwen op het programma staat. "Je hebt straks affiches die uit het mannenvoetbal zijn overgewaaid, en dan heb je ook nog nieuwe toppers die in het vrouwenvoetbal zijn ontstaan, zoals Twente dat altijd meedoet om de prijzen en ADO dat het iedereen altijd moeilijk maakt. De competitie wordt nog rijker, dat is echt top."

Feyenoord onder 16 jaar in actie - Feyenoord

Topclubs Ajax en PSV zijn al sinds 2012 actief in de eredivisie voor vrouwen (destijds nog de BeNe League). Feyenoord stelde in 2017 oud-international Manon Melis aan om een Rotterdamse vrouwentak op te zetten en begon in dat jaar met twee jeugdteams. Sinds 2019 heeft Feyenoord ook een beloftenelftal voor jonge voetbalsters. "Ik vind wel het goed dat ze ervoor hebben gekozen om eerst te bouwen aan een aantal jeugdelftallen, om talent uit de regio op te leiden en op een goede manier kennis te laten maken met Feyenoord. Ik denk dat er van die eerste lichting een aantal speelsters in het eerste elftal kan gaan spelen. Dat is wel een hele natuurlijke stap. Maar ja, dat zorgt er dus wel voor dat het heel lang heeft geduurd, en dat andere clubs best wel een voorsprong hebben." "De eerste Klassieker zal nog geen spannende worden", denkt ook Rivkah op het Veld, die het vrouwenvoetbal op de voet volgt bij de NOS.

Coordinator Manon Melis met de Feyenoord-talenten - Feyenoord

Ook Stentler verwacht niet dat dat Feyenoord komend seizoen meteen mee gaat doen om de prijzen in de eredivisie. "Ik heb het gevoel dat het nog wel in de opbouwende fase zit. Zoals ze bij de beloften ook niet meteen meededen om de prijzen, denk ik dat ze ook in de eredivisie niet meteen mee zullen doen om de prijzen. Daar moeten we nog even geduld voor hebben." 'Er zit zo veel talent' "De club heeft wel een onwijze aantrekkingskracht. Als je Manon vraagt naar de talentendagen, de eerste talentendagen die ze organiseerden, dat stroomde direct vol. Er zit zo veel talent, vooral onder Rotterdam, waar geen enkele fatsoenlijke club voor is. Dit kan alleen maar een succes worden", zegt Stentler. Op het Veld sluit zich daarbij aan. "Ik denk dat er veel speelsters zijn die voor Feyenoord zouden willen spelen. Esmee Brugts bijvoorbeeld, een groot talent dat nu bij PSV speelt, is een groot Feyenoordfan. Ik denk dat zij, als Feyenoord een paar jaar eerder was geweest, zeker daarvoor had gekozen."

Feyenoord onder 18 jaar in het duel met PEC Zwolle - Feyenoord