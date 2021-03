In het spoor van Jong Oranje: 'Beloofde voetbal bij vlagen kunnen zien'

Bekijk hier de samenvatting Jong Oranje-Jong Hongarije (6-1) - NOS

Zo makkelijk als de kwalificatiereeks ging het zeker niet, maar na een stroeve groepsfase mag Jong Oranje zich eind mei melden voor de kwartfinales van het EK. En dus kan de tussenbalans alvast worden opgemaakt. Commentator Arman Avsaroglu vloog als een van de weinige Nederlandse journalisten naar Hongarije en verbleef anderhalve week in het spoor van het elftal van Erwin van de Looi. Analist Ibrahim Afellay volgde de verrichtingen vanuit de studio in Hilversum. Was de kritiek op Van de Looi om zijn tactische keuzes terecht? Avsaroglu: "Hij maakte inderdaad soms gekke keuzes. Dat hij tegen Duitsland een middenvelder die bij AZ reserve is in de aanval verkiest boven de topscorer van AZ, is niet uit te leggen. Boadu heeft meer talent dan Dani de Wit, al helemaal in de spits." Afellay: "Iedereen heeft gezien dat de eerste twee wedstrijden teleurstellend waren. Hij heeft uitgesproken dat hij heel veel verwacht van het elftal en van zichzelf."

Avsaroglu: "De kritiek irriteerde hem, omdat hij het idee had dat veel mensen pas nu naar zijn team gingen kijken en de hele kwalificatie niet hadden gevolgd. Dat vond hij te makkelijk, omdat ze dan niet precies doorhebben waar hij met zijn elftal al een tijd mee bezig is." Welke spelers vielen jullie op? Avsaroglu: "Gakpo. Hij was pas net weer fit en werd door Van de Looi nog gespaard voor de eerste wedstrijd, maar kwam er daarna steeds beter in. Hij solliciteert naar een plaats in de EK-selectie van Oranje." Afellay: "Daar hoef je geen natuurkunde of scheikunde voor gestudeerd te hebben. Als je zo beslissend bent bij Jong Oranje, blijft dat niet onopgemerkt." Avsaroglu: "Ik vond Justin Kluivert ook niet verkeerd. Soms was hij misschien wat ongelukkig, maar al met al maakte hij een aardige indruk. En Kjell Scherpen. Hij heeft drie duels gekeept en geen fout gemaakt."

Afellay: "Van de Looi heeft tegen Hongarije in elk geval weer een spits opgesteld: Boadu die bij een aantal goals betrokken was. Ik zou Boadu en Brian Brobbey graag een hele wedstrijd samen willen zien." Avsaroglu: "Teun Koopmeiners, de aanvoerder, viel me tegen. Ik had verwacht dat hij het elftal bij de hand zou nemen, maar dat deed hij niet. En Mitchel Bakker. Je ziet hem niet vaak en hoopt op zo'n EK te zien waarom hij bij een grote club als Paris Saint-Germain speelt." Hoe nu verder? "Ze hebben bewezen dat ze behoorlijk wat potentieel bezitten", aldus Afellay. "Maar één zwaluw maakt nog geen zomer." Avsaroglu: "Tegelijkertijd heeft Van de Looi het gewoon goed gedaan. Hij heeft ervoor gezorgd dat Jong Oranje voor het eerst sinds 2013 weer op een EK stond en nu als groepswinnaar naar de kwartfinales gaat. Dat leuke, aanvallende voetbal dat was beloofd, heb je bij vlagen wel kunnen zien." Afellay: "Ze hebben zich goed gerevancheerd. Ze hebben niet alleen zichzelf een goede dienst bewezen, maar ook aan Nederland. Ik hoop dat dit een goede aanzet is naar begin mei."